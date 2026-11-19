Đại biểu dự buổi lễ.

Đồng chí Lê Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường ôm lại truyền thống 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trải qua hơn 63 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Chính trị tỉnh đã gắn bó với quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của Đảng bộ tỉnh. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Đến nay, nhà trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 587 lớp với 33.814 lượt học viên. Từ năm 2009 đến nay, nhà trường đã đào tạo 193 cán bộ của ba tỉnh Bắc Lào trình độ trung cấp lý luận chính trị. Nhiều học viên sau đào tạo trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh.

Với những thành tích đạt được, nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý. Tháng 10/2025, Trường Chính trị tỉnh được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận đạt chuẩn mức 1 với 55/55 chỉ tiêu.

Đại diện học viên tặng hoa chúc mừng thầy, cô giáo nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; gắn lý luận với thực tiễn địa phương, cập nhật những vấn đề mới trong nước và quốc tế.

Đồng thời, chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo. Mỗi giảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền đạt kiến thức gắn với khơi dậy tư duy đổi mới, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho học viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thầy giáo Trần Ngọc Hải.

Ghi nhận những nỗ lực, thành tích và tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ giảng viên, nhân dịp này, Trường Chính trị tỉnh công bố quyết định, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và công bố kết quả Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2026.