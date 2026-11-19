Ngày 19-11, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thi thể thao và hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026) và 78 năm Ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh (20-11-1948 - 20-11-2026). Tham gia chương trình có 7 đội thi đến từ các lớp Trung cấp Lý luận chính trị K41, K42, K188, K189, K190, K191 và K192.

Hội thi thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều trò chơi vận động, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các học viên, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết giữa học viên các lớp. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội K42, trao giải nhì cho đội K191, trao 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội còn lại.

Tiết mục "Em là cô giáo vùng cao" tại hội diễn văn nghệ.

Tại hội diễn văn nghệ, các đội thi tham gia biểu diễn 14 tiết mục với các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca do học viên các lớp dàn dựng và biểu diễn. Kết thúc hội diễn, Ban tổ chức trao giải cho các tiết mục xuất sắc. Trong đó, ở thể loại đơn ca, giải nhất thuộc về lớp K42, giải nhì thuộc về lớp K189; ở thể loại song ca, giải nhất thuộc về lớp K188, giải nhì thuộc về lớp K191; ở thể loại tốp ca, giải nhất thuộc về lớp K41, giải nhì thuộc về lớp K188.

Tiết mục song ca "Tàu anh qua núi" tại hội diễn văn nghệ.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tại hội thi thể thao.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tại hội diễn văn nghệ, thể loại đơn ca.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tại hội diễn văn nghệ, thể loại song ca.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tại hội diễn văn nghệ, thể loại tốp ca.