Sáng 27-11, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 43 và hệ không tập trung khóa 194. Tham gia khóa học có 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Trong đó, lớp hệ tập trung khóa 43 có 30 học viên, thời gian đào tạo 8 tháng; lớp hệ không tập trung khóa 194 có 50 học viên, thời gian đào tạo 12 tháng. Trong quá trình học tập, các học viên sẽ được trang bị những nội dung cốt lõi về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; Nhà nước và pháp luật Việt Nam; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; các nội dung trọng tâm về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Lãnh đạo trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ khai giảng.

Khóa học nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác của các học viên, từ đó giúp học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.