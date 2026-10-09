Trường Chính trị tỉnh khai mạc 2 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã

Tham gia 2 lớp bồi dưỡng có 152 đại biểu HĐND các xã, phường: Đoàn Kết, Tân Phong, Tả Lèng, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Sin Suối Hồ, Pu Sam Cáp và Pa Tần.

Các học viên dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 5 ngày (9-13/10), các học viên được cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và trang bị những kỹ năng thiết thực phục vụ hoạt động của HĐND cấp xã trong nhiệm kỳ mới. Nội dung tập trung vào kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kỹ năng giám sát, chất vấn, thảo luận; giám sát ngân sách, tài chính công, đất đai, tài nguyên, môi trường; ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của HĐND.

Đồng chí Lê Chí Công – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh truyền đạt chuyên đề tại lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, chương trình chú trọng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao chất lượng phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Phương pháp giảng dạy được đổi mới theo hướng tăng cường thảo luận, xử lý tình huống và gắn kiến thức với thực tiễn tại địa phương.

Thông qua lớp bồi dưỡng, góp phần nâng cao bản lĩnh, kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã; phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật tại địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.