Quang cảnh lễ khai mạc giải.

Tham gia giao lưu có 8 đơn vị tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ phối hợp. Các vận động viên thi đấu trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, giao lưu, học hỏi, tạo không khí sôi nổi, vui tươi.

Đồng chí Tạ Ngọc Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc giải.

Thông qua hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp cán bộ, viên chức, người lao động và học viên tăng cường giao lưu, gắn kết; đồng thời khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, đoàn kết tại nhà trường.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với đời sống tinh thần, phong trào văn hóa, thể thao, góp phần tạo động lực để cán bộ, giảng viên và học viên tiếp tục thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập và rèn luyện.