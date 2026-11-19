Trường Chính trị tỉnh giao lưu thể thao nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), sáng 19/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức giao lưu thể thao môn Pickleball với sự tham gia của cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường và học viên các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị đang học tập tại trường.
Tham gia giao lưu có 8 đơn vị tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ phối hợp. Các vận động viên thi đấu trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, giao lưu, học hỏi, tạo không khí sôi nổi, vui tươi.
Thông qua hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp cán bộ, viên chức, người lao động và học viên tăng cường giao lưu, gắn kết; đồng thời khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, đoàn kết tại nhà trường.
Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với đời sống tinh thần, phong trào văn hóa, thể thao, góp phần tạo động lực để cán bộ, giảng viên và học viên tiếp tục thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập và rèn luyện.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/the-thao/truong-chinh-tri-tinh-giao-luu-the-thao-nhan-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-2011-1044356