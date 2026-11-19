Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Tiến sĩ Nguyễn Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; nguyên lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh qua các thời kỳ; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, học viên…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.

Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến tặng hoa Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Trường tiếp tục duy trì 55/55 chỉ tiêu đạt chuẩn mức 1, sớm hơn 1 năm so với lộ trình; đồng thời, xây dựng Đề án Phát triển trường đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2025 - 2030, phấn đấu hoàn thành vào năm 2029.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng được chuẩn hóa, với 7 tiến sĩ, 49 thạc sĩ, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt.

Giai đoạn 2021 - 2025, Trường tổ chức 575 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 57.081 lượt học viên, vượt kế hoạch đề ra; chú trọng cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nguồn các cấp.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng đạt nhiều kết quả nổi bật với 5 đề tài cấp tỉnh được nghiệm thu, 30 đề tài cấp cơ sở cùng nhiều hội thảo khoa học các cấp.

Các đại biểu tham dự cùng Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức và người lao động trong quá trình xây dựng, phát triển nhà trường. Những cống hiến bền bỉ qua nhiều thế hệ đã góp phần tạo dựng uy tín, bản sắc và nền tảng phát triển của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp. Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý, ghi nhận những thành tích và đóng góp nổi bật của nhà trường.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển của tỉnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, khả năng lắng nghe, đối thoại và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Chất lượng đào tạo phải được thể hiện qua sự tiến bộ của học viên và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn đề nghị, nhà trường tiếp tục giữ vững bản chất trường Đảng, xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và quản trị nhà trường. Đồng thời, xác định mục tiêu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2029 là nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động một cách thực chất và bền vững.

Dịp này, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tặng Giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi trội, đột xuất nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.