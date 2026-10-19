Trường Chính trị tỉnh: Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, Trường Chính trị tỉnh đã và đang đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giảng viên và học viên đồng kiến tạo tri thức

Theo các học viên, thời gian gần đây, Trường Chính trị tỉnh có nhiều đổi mới trong phương pháp đào tạo. Học viên Đặng Ngọc Tính (lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 189) cho biết: “Những bài giảng của giảng viên không đơn thuần chuyển tải một chiều mà có nhiều đổi mới, nhất là ở phần nêu tình huống thực hành, liên hệ thực tiễn công tác của học viên. Điều đó giúp tôi nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức; nâng cao tinh thần chủ động trong công việc; vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn công tác một cách linh hoạt, phù hợp và hiệu quả".

Giảng viên và học viên Trường Chính trị tỉnh trao đổi, thảo luận trong một buổi học.

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải đổi mới toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trường đã thực hiện nhiều đề tài khoa học, hội thảo, tọa đàm khoa học để giảng viên, nhà khoa học và cán bộ cùng trao đổi, tổng kết thực tiễn, từ đó góp phần đổi mới nội dung chương trình đào tạo, hướng tới mục tiêu “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn với thực tiễn”.

Bà Lưu Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết, ngày 27-8-2026, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 5036 về Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, đánh dấu những chuyển biến mới trong công tác đào tạo. Theo đó, chương trình đào tạo sẽ thực hiện phương châm đồng giảng, giảng viên và học viên đồng kiến tạo tri thức mới và giá trị mới. Đồng thời, quy định thời lượng lên lớp của một bài giảng phải bảo đảm 50% lý thuyết, 50% thảo luận và thực hành. Mỗi buổi giảng sẽ có 2 giảng viên đứng lớp, được phân chia vai trò, nhiệm vụ, phối hợp nhịp nhàng trong suốt quá trình giảng để bài giảng sinh động hơn và thu hút sự tham gia của học viên. Trong mỗi bài lý thuyết có phần định hướng xử lý tình huống với sự tham gia của học viên.

Theo báo cáo của Trường Chính trị tỉnh, tính đến cuối tháng 9, trường đã mở 37 lớp đào tạo, bồi dưỡng với hơn 2.900 học viên tham gia học tập; trong đó có 20 lớp trung cấp lý luận chính trị và 17 lớp bồi dưỡng. Bên cạnh đó, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Tỉnh ủy tổ chức 2 lớp cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh với 108 học viên.

Cô Trần Thị Lệ Thủy - giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh cho biết: “Với cơ cấu thời lượng phải có 50% dành cho thảo luận và thực hành, chúng tôi đã đổi mới phương pháp giảng dạy; tìm hiểu, nghiên cứu các tình huống thực tiễn, điển hình, tiêu biểu để đưa vào bài giảng và vận dụng lý luận để xử lý các tình huống đó. Để phát huy tối đa vai trò trung tâm của người học, chúng tôi tăng cường phương pháp thảo luận nhóm, đóng vai giả định, phương pháp chuyên gia để học viên đối thoại, trao đổi, hiến kế và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xử lý tình huống. Qua đó, chúng tôi có thêm kiến thức thực tiễn để bài giảng thuyết phục, sinh động và thu hút học viên hơn”.

Bồi dưỡng gắn với vị trí việc làm

Bà Lưu Hồng Vân cho biết, ngoài đào tạo chương trình Trung cấp lý luận chính trị, trường còn có nhiệm vụ quan trọng là bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, trường sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là ở cơ sở. Bên cạnh đội ngũ giảng viên, nhà trường còn mời các chuyên gia ở các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm nghiên cứu chuyên ngành, cán bộ làm công tác quản lý chuyên môn ở các sở, ngành tham gia bồi dưỡng, tập huấn cho học viên. Trong quá trình bồi dưỡng, những điểm nghẽn, thắc mắc, tình huống phát sinh tại cơ sở được học viên nêu ra để cùng thảo luận, tìm hướng giải quyết. Qua đó, nhà trường mong muốn tạo môi trường kết nối cán bộ cấp tỉnh với cán bộ cấp cơ sở, đưa ra các giải pháp khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bà Lưu Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị cho học viên. Ảnh: LÂM ANH

Bên cạnh đổi mới giáo trình, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phương pháp đào tạo, sự phối hợp giữa Trường Chính trị tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương cũng là yếu tố quan trọng để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả tốt. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn. Do đó, nhà trường mong rằng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, ưu tiên tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Với mỗi học viên, kết quả sau đào tạo, bồi dưỡng là phải nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hành động thực tiễn đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.