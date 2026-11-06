Trường Chính trị tỉnh bế mạc hai hội thi Giảng viên dạy giỏi và Học viên học giỏi lý luận chính trị

Tham dự có đồng chí Vương Quang Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Toàn cảnh lễ bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường và Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2026. Ảnh: Mai Hương

Hai hội thi được tổ chức nhằm lựa chọn, tôn vinh những giảng viên, học viên có thành tích xuất sắc, đồng thời tạo đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng, giúp nhà trường đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ giảng viên, kết quả học tập của học viên và những yêu cầu đặt ra trong đổi mới hoạt động dạy và học lý luận chính trị.

Đại biểu tham dự bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường và Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2026. Ảnh: Mai Hương

Điểm mới đáng chú ý tại Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường là hình thức tổ chức thi theo 6 cặp đồng giảng. Qua các phần thi, giảng viên thể hiện khả năng phối hợp chuyên môn, sự chuẩn bị bài giảng, khả năng phối hợp, tổ chức hoạt động học tập và xử lý tình huống sư phạm.

Đối với Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị có 10 thí sinh tham gia. Thông qua phần thi lý thuyết và thuyết trình, các học viên đã thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, sự tự tin, khả năng nắm bắt kiến thức, tư duy lý luận, kỹ năng trình bày và liên hệ thực tiễn. Đây cũng là cơ hội để học viên rèn luyện bản lĩnh, tư duy độc lập và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An công nhận 6 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy xuất sắc”, 6 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”. Ảnh: Mai Hương

Hiệu trưởng Trường Chính trị tặng Giấy khen cho 6 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy xuất sắc”. Ảnh: Mai Hương

Kết thúc hai hội thi, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An quyết định công nhận 6 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy xuất sắc”, 6 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”; tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho 6 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy xuất sắc”.

Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh cấp Giấy chứng nhận cho các học viên đạt giải Nhất, Nhì và Ba. Ảnh: Mai Hương

Đối với Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị, nhà trường công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho 1 học viên đạt giải Nhất, 2 học viên đạt giải Nhì và 3 học viên đạt giải Ba.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Vương Quang Minh phát biểu bế mạc. Ảnh: Mai Hương

Thông qua hai hội thi, nhà trường rút kinh nghiệm, hoàn thiện mô hình đồng giảng theo hướng phối hợp thực chất; đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường tương tác và phát huy vai trò chủ động của học viên trong quá trình tiếp thu, trao đổi, phản biện và vận dụng kiến thức.

Kết quả và những kinh nghiệm sẽ là cơ sở để Trường Chính trị tỉnh tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới hoạt động đào tạo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn và khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn.