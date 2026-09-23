Trường Chính trị thành phố Đồng Nai khai giảng 3 lớp trung cấp lý luận chính trị

Dự lễ khai giảng có Tiến sĩ Phan Xuân Linh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đồng Nai; Phó Giám đốc Sở Y tế Văn Thanh Bình; Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị thành phố và cán bộ, giảng viên, học viên của 3 lớp.

Tiến sĩ Phan Xuân Linh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đồng Nai phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Bùi Phi

Theo các quyết định của Trường Chính trị thành phố Đồng Nai về việc mở các lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 9, 10 và 11 có tổng số gần 130 học viên. Trong đó, lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 11 học theo hình thức tập trung; khóa 9, 10 học không tập trung. Các lớp được tổ chức tại Trường Chính trị thành phố Đồng Nai (số 28 Vũ Hồng Phô, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai).

Theo Quyết định số 5036-QĐ/HVCTQGHCM, ngày 27-8-2026 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về ban hành Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị, thời gian đối với lớp đào tạo hệ tập trung, học liên tục 6 tháng; đối với lớp đào tạo hệ không tập trung, thời gian học từ 12-18 tháng, bảo đảm đủ số tiết theo quy định.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng. Ảnh: Bùi Phi

Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị nhằm trang bị cho học viên kiến thức cơ bản, hệ thống và cập nhật về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và quản lý nhà nước; hình thành phương pháp, kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn; củng cố bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trách nhiệm công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu công tác trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp, quản trị hiện đại, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo mới chú trọng chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và tư tưởng; phát triển năng lực người học, tăng cường gắn lý luận với thực tiễn và khả năng vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ. Đây là những yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh mới.

Tiến sĩ Phan Xuân Linh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đồng Nai đề nghị các học viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, nghiên cứu và vận dụng kiến thức của học viên trong suốt quá trình học tập; đồng thời đề nghị học viên gắn việc học lý luận với thực tiễn công tác, góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.