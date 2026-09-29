Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng hoàn thành 51/51 chỉ tiêu, đạt chuẩn mức 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng (cũ) triển khai Đề án xây dựng trường chuẩn và được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận đạt chuẩn mức 1 tại Quyết định số 5348-QĐ/HVCTQG ngày 31/12/2024.

Sau khi hợp nhất Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng (cũ) và Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam từ ngày 1/7/2025, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng (mới) tiếp tục triển khai xây dựng trường chuẩn theo Quy định số 396-QĐ/TW ngày 6/1/2026 của Ban Bí thư.

Ngày 21/9/2026, Hội đồng tự đánh giá cấp trường họp, kết luận trường đã đạt chuẩn mức 1 và đề nghị Hội đồng đánh giá cấp tỉnh xem xét, công nhận.

Tại phiên họp, qua nghe báo cáo của nhà trường, cũng như xem xét, đánh giá các tiêu chí, Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất Trường Chính trị thành phố đã đạt chuẩn mức 1.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, qua rà soát hồ sơ, minh chứng và kiểm tra thực tế, Hội đồng đánh giá Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, đầy đủ hồ sơ, tài liệu; các điều kiện về tổ chức bộ máy, đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, xây dựng văn hóa trường Đảng, cơ sở vật chất và tài chính cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố báo cáo tại phiên họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hội đồng thống nhất Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đạt 6/6 tiêu chí, 51/51 chỉ tiêu, trong đó có 12/51 chỉ tiêu vượt chuẩn. Qua đó, Hội đồng thống nhất kết luận trường đủ điều kiện đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 396-QĐ/TW.

Hội đồng đánh giá Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đề nghị nhà trường tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các thành viên, nhất là những nội dung liên quan đến xây dựng văn hóa trường Đảng; đồng thời xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể để tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, Trường Chính trị thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận trong tháng 10/2026.

Hội đồng thành phố lưu ý, việc đạt chuẩn mức 1 là nền tảng, bước khởi đầu để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng và hướng đến chuẩn mức 2.

Do yêu cầu đối với các tiêu chí, nhất là về cơ sở vật chất và đầu tư xây dựng trường chuẩn ngày càng cao, nhà trường cần chủ động chuẩn bị từ sớm, xác định rõ quyết tâm, trách nhiệm, lộ trình và các giải pháp mạnh mẽ, khả thi để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng hiện có Ban Giám hiệu, 3 khoa chuyên môn và 2 phòng chức năng. Năm 2026, trường được tạm giao 74 biên chế viên chức; đội ngũ làm việc thực tế 60 viên chức, trong đó 52 giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm (chiếm 86,7%), cùng 8 viên chức hành chính.

Về trình độ chuyên môn, trường có 8 tiến sĩ, 47 thạc sĩ và 5 cử nhân; trong đó một giảng viên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và 7 giảng viên đang học nghiên cứu sinh. Đội ngũ có 50 người trình độ cao cấp lý luận chính trị và 10 người trung cấp.