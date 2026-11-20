Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, năm 2026, Trường Chính trị thành phố cơ bản ổn định tổ chức sau sáp nhập, duy trì hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Trường đã tổ chức 9/9 lớp trung cấp lý luận chính trị theo kế hoạch, với hơn 300 học viên; chiêu sinh thêm 3 lớp ngoài kế hoạch với gần 120 học viên. Công tác bồi dưỡng được triển khai đầy đủ 10/10 lớp, hơn 500 học viên.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tiếp tục được chú trọng. Trường hoàn thành nghiệm thu 5 đề tài khoa học cấp cơ sở; triển khai đề tài cấp thành phố về nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ xã miền núi; tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học về xây dựng Đảng, quản trị địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số.

Công tác xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn được triển khai theo lộ trình. Theo đó, đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn mức 1 sau sáp nhập. Đối với chuẩn mức 2 giai đoạn 2026 - 2030, trường hiện đạt 50/60 chỉ tiêu, tương đương 83,33%. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các tiêu chí, đủ điều kiện đề nghị công nhận đạt chuẩn mức 2 vào năm 2028.

Năm 2027, trường dự kiến tổ chức 9 lớp trung cấp lý luận chính trị với tối đa 370 học viên và 38 lớp bồi dưỡng với khoảng 2.140 học viên; chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao tỷ lệ tiến sĩ, phát triển giảng viên cao cấp, tăng cường nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn và đẩy mạnh xây dựng mô hình Trường Chính trị số.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 6, bên trái sang) tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị thành phố nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại buổi làm việc, trường kiến nghị liên quan kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, cũng như cho chủ trương xây dựng đề án xét giảng viên cao cấp, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận sự nỗ lực và trách nhiệm của tập thể nhà trường trong duy trì hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; quan tâm nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và xây dựng trường đạt chuẩn.

Đội ngũ cán bộ hiện nay không chỉ cần vững lý luận chính trị mà còn phải nhạy bén với thực tiễn, có tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện.

Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, Trường Chính trị thành phố cần đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức mà phải góp phần nâng cao kỹ năng, bản lĩnh và khả năng giải quyết công việc của cán bộ; lấy chất lượng và khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết công việc làm thước đo chủ yếu.

Lãnh đạo Trường Chính trị thành phố báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành ủy, các cơ quan, đơn vị và cấp ủy xã, phường rà soát nhu cầu, xác định đối tượng, nội dung và quy mô đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.

Kế hoạch đào tạo năm 2027 cần tập trung vào những vấn đề cán bộ cơ sở đang gặp khó khăn, vướng mắc, nhất là quản trị địa phương, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và kỹ năng xử lý công việc trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng trao đổi, thảo luận, xử lý tình huống, phát huy kinh nghiệm thực tiễn của học viên; thường xuyên lấy ý kiến cơ quan sử dụng cán bộ để đánh giá hiệu quả sau đào tạo.

Đối với nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn, nhà trường phối hợp hoàn thiện hồ sơ, minh chứng và các điều kiện cần thiết, phấn đấu được công nhận đạt chuẩn mức 1 trong năm 2026 theo kế hoạch. Mục tiêu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2028 cần được cụ thể hóa bằng lộ trình, giải pháp, nhân sự phụ trách, nguồn lực và thời hạn hoàn thành đối với từng tiêu chí.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tăng cường đóng góp luận cứ và giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Các đề tài nghiên cứu cần xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, có trọng tâm, địa chỉ ứng dụng cụ thể, ưu tiên những vấn đề về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Giảng viên cần tăng cường đi cơ sở, không chỉ thu thập thông tin mà phải nhận diện vấn đề, kiểm nghiệm lý luận và đề xuất giải pháp thiết thực.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thêm vào đó, chuẩn bị chặt chẽ việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ từ 16 trung tâm chính trị cấp xã. Nhà trường cần phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án chuyển giao, phấn đấu trình cấp có thẩm quyền trong tháng 12/2026.

Đồng thời, rà soát, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất tại 2 cơ sở của trường; xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, tránh dàn trải, trùng lặp. Công tác chuyển đổi số cần bắt đầu từ những nhiệm vụ thiết thực như: quản lý chương trình, kế hoạch, học viên, kết quả học tập, số hóa hồ sơ và phát triển học liệu, từng bước xây dựng trường chính trị số phù hợp với nhu cầu và nguồn lực.

Đối với các kiến nghị của nhà trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp rà soát. Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện bảo đảm, trên cơ sở quy định, khả năng cân đối nguồn lực và mức độ cấp thiết.