Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung

Chiều 16/10, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (thành phố Bắc Ninh) tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa I - năm 2025 cho 50 học viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ bế giảng khóa học.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Cùng dự có các Phó Hiệu trưởng Lê Đình Vỹ và Trần Thúy Hoàn.

Đây là lớp hệ tập trung đầu tiên được nhà trường tổ chức sau khi hợp nhất Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang và Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Bắc Ninh) từ 1/7/2025. Các học viên công tác trong nhiều lĩnh vực như: Giáo dục, y tế, tư pháp, ngân hàng, doanh nghiệp và chính quyền cấp xã. 100% học viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

Sau hơn 9 tháng học tập, rèn luyện, lớp hoàn thành đầy đủ chương trình. Nội dung đào tạo bao quát những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ. Đây là cơ sở để các học viên củng cố nhận thức, nâng cao khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết những vấn đề đặt ra trong công tác.

Trong quá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng tình hình địa phương vào bài giảng, khuyến khích học viên trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm công tác, qua đó nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ.

Nhà trường tổ chức cho học viên tham gia nghiên cứu thực tế tại các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Hoạt động này giúp học viên tìm hiểu kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, đối chiếu kiến thức được trang bị với thực tiễn, bổ sung kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, học viên tích cực tham gia đối thoại với lãnh đạo nhà trường, hoạt động thao giảng cấp khoa và các phong trào do trường phát động. Tập thể lớp duy trì nền nếp, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động trao đổi kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn.

Kết quả cuối khóa, 100% học viên xếp loại khá, giỏi, đạt kết quả rèn luyện tốt, được cấp bằng tốt nghiệp. Ghi nhận thành tích trong học tập, rèn luyện và tham gia phong trào, Hiệu trưởng nhà trường quyết định khen thưởng 5 học viên tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Hiệu trưởng nhà trường trao Giấy khen cho 5 học viên có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các học viên hoàn thành khóa học, đồng thời nhấn mạnh: "Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị không chỉ là sự ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm và hiệu quả thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ nhất là trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp".

Các học viên nhận Bằng tốt nghiệp.

Đồng chí đề nghị các học viên tiếp tục vận dụng kiến thức lý luận và kỹ năng đã học vào thực tiễn công tác; thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm nêu gương.

Mỗi học viên cần chủ động nghiên cứu, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng tham mưu, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mỗi học viên cần phát huy tinh thần gần dân, lắng nghe Nhân dân, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng quy định, kịp thời và hiệu quả; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tiếp tục tự học, tự nghiên cứu, chủ động cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.