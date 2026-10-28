Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

Lớp được khai giảng vào tháng 7/2025, sau thời gian học tập và rèn luyện, các học viên hoàn thành chương trình với hơn 1.000 tiết học của 16 học phần.

Các học viên nhận bằng tốt nghiệp.

Cùng với việc tiếp thu những kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, học viên được bổ sung kiến thức về xây dựng Đảng, quản lý hành chính Nhà nước, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu thực tế tại một số địa phương…

Qua đó, học viên có thêm cơ sở để nhìn nhận, phân tích và giải quyết những vấn đề đặt ra trong công tác, góp phần thực hiện phương châm “gắn lý luận với thực tiễn”, “gắn lý thuyết với thực hành” trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Kết quả, 55/55 học viên được công nhận tốt nghiệp; trong đó 38 đồng chí xếp loại Giỏi; 17 đồng chí xếp loại Khá; 100% học viên xếp loại rèn luyện tốt; 5 học viên được Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ khen thưởng thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Thành ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ chúc mừng các học viên hoàn thành tốt các học phần.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại lễ bế giảng.

Đồng chí đề nghị sau khóa học này, các học viên tích cực vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những công việc cụ thể, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo giá trị của việc học tập. Khi xử lý công việc, phải biết phân tích đầy đủ thông tin, lắng nghe, xác định đúng nguyên nhân và căn cứ giải quyết. Vận dụng lý luận cần phù hợp với điều kiện cụ thể, tránh máy móc, chủ quan.

Cùng đó, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc và tận tâm phục vụ Nhân dân. Giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, thực hiện trách nhiệm nêu gương trong từng việc làm hằng ngày.

Củng cố nền tảng lý luận, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; có thái độ khách quan, tỉnh táo trước thông tin đa chiều; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hiểu biết, lập luận căn cứ và cách ứng xử có trách nhiệm.

Duy trì việc học tập suốt đời, dành thời gian cập nhật kiến thức, nghiên cứu văn bản mới, rèn luyện kỹ năng còn thiếu; học từ đồng nghiệp, từ Nhân dân để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.