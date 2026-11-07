Trường Chính trị Hoàng Đình Giong khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 38, 39

Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, cùng tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường và các học viên.

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 38 và 39 có 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây là 2 lớp đầu tiên của nhà trường được tổ chức đào tạo theo chương trình và sử dụng bộ giáo trình mới do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành. Chương trình có tổng thời lượng 1.036 tiết, trang bị những nội dung cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và pháp luật, quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.

Tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Đình Giong nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Việc học tập lý luận chính trị không chỉ góp phần củng cố nhận thức, niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị mà còn trang bị phương pháp tư duy khoa học, năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác.

Đề nghị các học viên xác định đúng động cơ, thái độ học tập; chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thảo luận, gắn kiến thức lý luận với thực tiễn công tác; nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế đào tạo.