Tham gia giải đấu có 32 vận động viên, chia thành 16 cặp, đến từ 5 lớp trung cấp lý luận chính trị và 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung. Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nam nữ, bốc thăm chia 4 bảng.

Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho các cặp vận động viên xuất sắc.

Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, giải giao lưu mang đến những trận đấu sôi nổi, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, giảng viên và học viên đang học tập tại trường. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất cho cặp vận động viên lớp cao cấp lý luận chính trị K72.B02, giải nhì cho cặp vận động viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, giải ba cho cặp vận động viên lớp trung cấp lý luận chính trị K38 và giải khuyến khích cho cặp vận động viên lớp trung cấp lý luận chính trị K37.