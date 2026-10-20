Trường chất lượng cao không được thu trùng khoản ngân sách đã hỗ trợ

Năm học 2026 -2027, Trường THCS chất lượng cao Trưng Vương (xã Quang Minh) đón 172 học sinh lớp 6. Ảnh: Thảo Phạm

Theo Quyết định, căn cứ mức trần quy định, các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao có trách nhiệm xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể. Mức thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch và không vượt mức trần quy định.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp, gồm Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc UBND các phường, xã, để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Đáng chú ý, cơ sở giáo dục không được thu từ người học đối với các nội dung chi phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ, bảo đảm hoặc đã tính trong mức thu học phí chương trình bổ sung theo quy định tại các nghị quyết của HĐND thành phố. Trường hợp dịch vụ có phần chi phí trùng với nội dung chi đã được ngân sách nhà nước hoặc học phí chương trình bổ sung bảo đảm, cơ sở giáo dục phải loại trừ phần chi phí này trước khi xác định mức thu từ người học.

Về quản lý và sử dụng các khoản thu, các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, bảo đảm công khai, minh bạch. Các đơn vị được tự chủ quyết định các khoản chi để cung cấp dịch vụ theo tiêu chí giáo dục chất lượng cao, bảo đảm tính hợp lý, hợp lệ và phù hợp với quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ.

Các cơ sở giáo dục phải thực hiện chế độ công khai theo quy định. Trường hợp nguồn thu từ người học và các nguồn thu hợp pháp khác nhỏ hơn chi phí cung cấp dịch vụ, đơn vị có trách nhiệm tính toán, bù đắp khoản thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp của mình. Ngân sách nhà nước không cấp bù đối với phần chênh lệch thu nhỏ hơn chi này.