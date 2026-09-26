Trường CĐDL Nha Trang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong và các đại biểu tại buổi lễ

Dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

20 năm khẳng định vị thế trung tâm đào tạo nguồn nhân lực du lịch

Báo cáo tại buổi lễ, TS Nguyễn Doãn Thành, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Tiền thân là Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang thành lập năm 2006, qua 20 năm xây dựng và phát triển, trường đã khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo nhân lực du lịch uy tín hàng đầu cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Sở hữu cơ sở vật chất hiện đại trên diện tích 4ha gần biển, trường hiện đáp ứng quy mô đào tạo trên 3.000 sinh viên, cung ứng hơn 1.000 nhân sự chất lượng cao mỗi năm cho các chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các đại biểu tại buổi lễ

Nhà trường đang triển khai 11 chuyên ngành hệ cao đẳng (gồm 7 ngành trọng điểm quốc tế, 4 ngành cấp quốc gia), 11 ngành hệ trung cấp và 15 chương trình sơ cấp nghề. Năm học 2026–2027, trường tiếp tục đón gần 1.200 tân học sinh, sinh viên nhập học.

Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội, nhà trường từng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba (2014), hạng Nhì (2022) và cao quý nhất là Huân chương Lao động hạng Nhất vào năm 2026, cùng nhiều Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tập trung đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong biểu dương những thành tựu của nhà trường, đặc biệt là sự chuyển biến tích cực trong tư duy giảng dạy gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu

Bước sang giai đoạn mới, Thứ trưởng đề nghị nhà trường tập trung đổi mới chương trình lấy người học làm trung tâm, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), marketing số và du lịch thông minh; đồng thời đưa doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quy trình đào tạo từ xây dựng giáo trình đến tuyển dụng.

Thứ trưởng nhấn mạnh, nhà trường cần chuyển dịch mạnh mẽ từ mục tiêu "đào tạo đủ người" sang "đào tạo người có năng lực làm cho ngành du lịch phát triển tốt hơn", khẳng định vai trò trung tâm vùng về đào tạo và nghiên cứu du lịch.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà đánh giá cao vai trò cầu nối của nhà trường trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm du lịch biển quốc tế vào năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà phát biểu

Hiện Khánh Hòa sở hữu 1.441 cơ sở lưu trú (hơn 70.500 phòng), kết cấu hạ tầng hàng không, cao tốc phát triển đồng bộ, thúc đẩy đà tăng trưởng du lịch ấn tượng: 8 tháng đầu năm 2026 đón hơn 18 triệu lượt khách (doanh thu 60.893,1 tỉ đồng); ước tính 9 tháng đón trên 20,4 triệu lượt khách (doanh thu 67.951,7 tỉ đồng).

Sự bùng nổ này đòi hỏi lực lượng lao động chất lượng cao, thạo ngoại ngữ và đạt chuẩn dịch vụ quốc tế. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà trường phát triển ổn định và bền vững.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của nhà trường

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Hồ An Phong đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Thứ trưởng Hồ An Phong trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho tập thể, cá nhân Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang có thành tích xuất sắc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang có thành tích xuất sắc

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Hồ An Phong đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. Bộ trưởng Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Khánh Hòa cũng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.