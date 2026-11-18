Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn chuẩn bị cho "Hội giảng giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh 2026".

Đổi mới từ cách dạy, cách học

Chất lượng đào tạo nghề không chỉ được đánh giá qua kiến thức người học tiếp thu, mà quan trọng hơn là khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn sản xuất và công việc tại doanh nghiệp. Xuất phát từ yêu cầu đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (Gia Lai) đang từng bước đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm, lấy năng lực thực hiện nghề nghiệp làm thước đo chất lượng, hướng đến mục tiêu “Học thật, thi thật, năng lực thật”.

Mới đây, Nhà trường tổ chức chương trình tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, gắn với việc triển khai Thông tư 55/2026/TT-BGDĐT ngày 30/6/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự tham gia của hơn 200 cán bộ quản lý, nhà giáo và viên chức khối văn phòng.

Thông qua tập huấn, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được định hướng đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng gắn lý thuyết với thực hành, gắn quá trình đào tạo với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Theo đó, giảng viên từng bước chuyển từ vai trò chủ yếu truyền đạt kiến thức sang hướng dẫn, tổ chức hoạt động học tập, rèn luyện kỹ năng và đánh giá năng lực thực hiện của người học. Qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, giúp học sinh, sinh viên thích ứng tốt hơn với môi trường làm việc thực tế.

Ông Phạm Văn Tường, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ tại hội thảo chuyên môn quốc tế với sự tham gia của chuyên gia đến từ Chisholm Institute, bang Victoria, Australia.

Theo ông Phạm Văn Tường, Hiệu trưởng nhà trường, đổi mới chương trình đào tạo phải xuất phát từ thực tiễn sản xuất và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Để làm được điều đó, nhà trường và doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ, thực chất để thống nhất về mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức đào tạo và đánh giá năng lực người học.

Trong thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng có đội ngũ nhân sự được đào tạo về nghiệp vụ sư phạm để giảng dạy theo hình thức tổ chức bài học và giáo án truyền thống. Vì vậy, việc tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp cần linh hoạt, phù hợp với đặc thù môi trường sản xuất, thay vì áp dụng phương pháp giảng dạy truyền thống trong nhà trường.

Theo ông Tường, đổi mới giáo dục nghề nghiệp phải bắt đầu từ sự thay đổi nhận thức, tư duy quản lý và phương pháp giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo. Mỗi giảng viên cần chủ động tiếp cận công nghệ mới, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và thực tiễn sản xuất tại doanh nghiệp; chuyển từ phương pháp truyền thụ kiến thức sang đào tạo dựa trên năng lực, lấy khả năng làm được việc của người học làm thước đo chất lượng đào tạo.

Ngày 18/11 vừa qua, trường cũng tổ chức hội thảo chuyên môn quốc tế với sự tham gia của chuyên gia đến từ Chisholm Institute, bang Victoria, Australia. Đây là dịp để đội ngũ giảng viên trao đổi, tiếp cận mô hình đào tạo dựa trên năng lực, qua đó có thêm kinh nghiệm trong xây dựng chương trình và tổ chức giảng dạy.

Song song với đổi mới phương pháp, nhà trường đang rà soát, dự kiến đăng ký mở mới 15 ngành, nghề đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ cao và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hệ thống thiết bị cũng được đầu tư theo hướng hiện đại, phục vụ đào tạo và các lĩnh vực như công nghiệp 4.0, tự động hóa, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, công nghệ xe điện...

Đầu tư cho người dạy, nâng tầm trường nghề

Thầy Trần Hữu Huy hướng dẫn 2 sinh viên luyện thi Kỹ năng nghề thế giới.

Xác định đội ngũ nhà giáo là yếu tố then chốt quyết định chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn luôn chú trọng công tác thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh việc thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi từ các trường đại học có uy tín về công tác, nhà trường còn quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng lực, tạo điều kiện để giảng viên tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tiếp cận công nghệ mới.

15 năm gắn bó với trường, thầy Trần Hữu Huy, giảng viên Khoa Điện nhiều lần được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và phương pháp giảng dạy.

Năm 2014, thầy Huy được trường cử sang Australia trong thời gian 6 tháng để tiếp nhận chương trình đào tạo cơ điện tử theo chuẩn quốc tế, qua đó có cơ hội tiếp cận phương pháp đào tạo tiên tiến, gắn lý thuyết với thực hành và chú trọng năng lực thực hiện. Năm 2019, thầy Huy tiếp tục hỗ trợ học chương trình thạc sĩ. Dự kiến đầu năm 2027, thầy Huy được tạo điều kiện tham gia học tập chương trình tiến sĩ.

“Tôi rất vinh dự, tự hào khi được nhà trường tạo điều kiện nâng cao trình độ. Tôi cố gắng hoàn thành tốt chương trình học và nhiệm vụ được giao để tiếp tục gắn bó, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy”, thầy Huy chia sẻ.

Xác định đầu tư cho đội ngũ nhà giáo là đầu tư cho chất lượng đào tạo và sự phát triển bền vững, Nhà trường chủ trương hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ tiến sĩ đối với giảng viên theo học các lĩnh vực trọng điểm. Đồng thời, đề xuất thực hiện mức phụ cấp ưu đãi 40% đối với nhà giáo đủ điều kiện trong thời gian tới, thay cho mức 30% hiện nay.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (Gia Lai) đang từng bước đổi mới hướng đến mục tiêu “Học thật, thi thật, năng lực thật”.

Năm 2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai giao nhiệm vụ là đơn vị đăng cai Hội giảng giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh. Đây không chỉ là dịp để đội ngũ nhà giáo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mà còn là cơ hội khẳng định năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm, khả năng đáp ứng cơ sở vật chất, tinh thần phục vụ của nhà trường. Trường có 6 giảng viên thuộc các lĩnh vực Điện tử công nghiệp, Công nghệ thông tin, Cơ khí, Công nghệ ô tô và Văn hóa nghệ thuật xuất sắc được tham gia hội giảng.

Song song với phát triển đội ngũ và nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường đặc biệt quan tâm cải thiện môi trường học tập, sinh hoạt cho học sinh, sinh viên. Nhà trường đã đề xuất UBND tỉnh xem xét chủ trương cải tạo, nâng cấp các khu ký túc xá theo hướng đồng bộ, hiện đại, từng bước hoàn thiện không gian sinh hoạt và các dịch vụ thiết yếu. Hệ thống nhà ăn được đưa vào hoạt động sau khi hoàn tất các thủ tục lựa chọn đơn vị khai thác theo quy định.

Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”, gắn với triển khai phương pháp 5S gồm: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng. Việc thực hiện 5S không chỉ góp phần tạo dựng cảnh quan, môi trường học tập và làm việc khoa học, chuyên nghiệp mà còn rèn luyện cho học sinh, sinh viên ý thức tổ chức, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại doanh nghiệp.

Đặc biệt, theo Nghị định 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn được đưa vào danh sách định hướng đầu tư phát triển thành Trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao. Đây là cơ hội quan trọng để nhà trường từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đào tạo và thực hành nghề, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai mà còn mở rộng khả năng thu hút người học từ các địa phương trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.