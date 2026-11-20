Chương trình Tháng Văn hóa - Thể thao truyền thống lần thứ XXV, năm 2026.

Ban tổ chức chương trình Tháng Văn hóa - Thể thao truyền thống lần thứ XXV, năm 2026.

Ban giám khảo phần thi văn nghệ tại chương trình.

Chương trình Tháng Văn hóa - Thể thao truyền thống diễn ra từ ngày 30/10 đến 19/11, thu hút trên 700 diễn viên, vận động viên là cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên đến từ 34 lớp thuộc các ngành đào tạo cao đẳng: Dược, Điều dưỡng, Phục hồi chức năng, Y sĩ và Hộ sinh.

Tiết mục hát đơn ca Mời anh về Tây Bắc của khối 3.

Phần thi nhảy Mashup tuổi trẻ của khối 2.

Phần thi tốp ca Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời của khối 2.

Phần thi múa Lào điệu Lái Sút Sa Nèn của khối 3.

Phần thi hát đơn ca Bụi phấn + Người Gieo Mầm Xanh của khối 4.

Ban tổ chức đã chia thành 8 đội thi đấu, tranh tài ở các nội dung: Bóng chuyền; đẩy gậy nam nữ, kéo co và thi nhóm nhảy. Ở phần thi đấu thể thao, các đội thi, vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, cống hiến cho khán giả những màn so tài gay cấn, hấp dẫn. Đối với phần thi nhóm nhảy, các tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện sự sáng tạo, năng động của tuổi trẻ. Qua đó, truyền tải tình yêu quê hương, đất nước, lý tưởng và khát vọng của sinh viên, đồng thời tạo không khí giao lưu vui tươi, đoàn kết giữa các đơn vị trong toàn trường.

Các VĐV thi đấu nội dung kéo co nam ( Ảnh PV)

Các VĐV thi đấu bóng chuyền nữ. ( Ảnh PV)

Các VĐV thi đấu bóng chuyền nam. ( Ảnh PV)

Kết quả, Ban tổ chức trao 7 giải nhất, 7 giải nhì, 7 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các đội, vận động viên đạt thành tích cao ở từng nội dung; đồng thời, trao giải Nhất toàn đoàn cho khối 7 cùng các giải Nhì, Ba và Khuyến khích cho những khối xuất sắc.

Đại diện sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tặng hoa tri ân đại diện lãnh đạo, giảng viên Nhà trường.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho đại diện các khối đạt giải phần thi bóng chuyền.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho đại diện các khối đạt giải phần thi kéo co.

Trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đoạt giải phần thi đẩy gậy.

Ban giám khảo trao giải nhất, nhì, ba cho đại diện các khối đạt giải phần thi văn nghệ.

Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho khối 7.

Ban tổ chức trao giải nhì toàn đoàn cho khối 2.