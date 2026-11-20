Trường Cao đẳng Y tế Sơn La sôi nổi Tháng Văn hóa - Thể thao truyền thống lần thứ XXV
Ngày 19/11, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tổ chức tổng kết Tháng Văn hóa - Thể thao truyền thống lần thứ XXV, năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).
Chương trình Tháng Văn hóa - Thể thao truyền thống diễn ra từ ngày 30/10 đến 19/11, thu hút trên 700 diễn viên, vận động viên là cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên đến từ 34 lớp thuộc các ngành đào tạo cao đẳng: Dược, Điều dưỡng, Phục hồi chức năng, Y sĩ và Hộ sinh.
Ban tổ chức đã chia thành 8 đội thi đấu, tranh tài ở các nội dung: Bóng chuyền; đẩy gậy nam nữ, kéo co và thi nhóm nhảy. Ở phần thi đấu thể thao, các đội thi, vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, cống hiến cho khán giả những màn so tài gay cấn, hấp dẫn. Đối với phần thi nhóm nhảy, các tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện sự sáng tạo, năng động của tuổi trẻ. Qua đó, truyền tải tình yêu quê hương, đất nước, lý tưởng và khát vọng của sinh viên, đồng thời tạo không khí giao lưu vui tươi, đoàn kết giữa các đơn vị trong toàn trường.
Kết quả, Ban tổ chức trao 7 giải nhất, 7 giải nhì, 7 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các đội, vận động viên đạt thành tích cao ở từng nội dung; đồng thời, trao giải Nhất toàn đoàn cho khối 7 cùng các giải Nhì, Ba và Khuyến khích cho những khối xuất sắc.
Ban tổ chức trao giải nhì toàn đoàn cho khối 2.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/truong-cao-dang-y-te-son-la-soi-noi-thang-van-hoa-the-thao-truyen-thong-lan-thu-xxv-JuzfF3eDR.html