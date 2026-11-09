Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ mở rộng quy mô sau sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ – Cơ sở đào tạo Y Dược công lập duy nhất của tỉnh

Theo Quyết định số 3235/QĐ-BGDĐT, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ, dữ liệu cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan của Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình theo quy định.

Sau sáp nhập, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập, bảo đảm quá trình đào tạo diễn ra liên tục, không ảnh hưởng đến việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền lợi chính đáng của người học.

Việc tổ chức lại không chỉ góp phần kiện toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp mà còn tạo điều kiện để tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại địa phương.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là trường cao đẳng công lập đào tạo Y Dược duy nhất của tỉnh Phú Thọ, là địa chỉ đào tạo uy tín, chất lượng được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm, lựa chọn.

Đào tạo 9 ngành cao đẳng, đáp ứng nhu cầu nhân lực ngành Y Dược

Với định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ hiện triển khai đào tạo 9 ngành trình độ cao đẳng, gồm:

Y học cổ truyền.

Y sĩ đa khoa.

Dược.

Điều dưỡng.

Hộ sinh.

Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Kỹ thuật hình ảnh y học.

Dinh dưỡng.

Kỹ thuật Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng.

Các ngành học được xây dựng theo định hướng chú trọng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực thực hành. Nhà trường có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, đồng hành cùng sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện và phát triển chuyên môn.

Đặc biệt, sinh viên có cơ hội tiếp cận các chương trình học tập, làm việc tại Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhà trường tổ chức đào tạo chuyên môn và ngoại ngữ, tạo điều kiện để người học chuẩn bị hành trang tham gia thị trường lao động quốc tế.

Nhiều chính sách hỗ trợ, giảm áp lực chi phí cho sinh viên

Bên cạnh chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ chú trọng xây dựng các chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên theo học.

Những ưu điểm nổi bật khi lựa chọn học tập tại trường gồm:

Tuyển sinh thuận lợi: Xét tuyển không áp lực điểm số, chỉ cần tốt nghiệp THPT theo điều kiện tuyển sinh của từng ngành.

Hỗ trợ học phí: Có 5 mã ngành được giảm 70% học phí, mức đóng sau giảm là 2.700.000 đồng/kỳ theo thông tin tuyển sinh của nhà trường.

Định hướng việc làm: Cam kết đầu ra theo chính sách của nhà trường, mở rộng cơ hội làm việc tại bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế.

Tăng cường thực hành: Được học tập cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

Hỗ trợ rèn luyện thể chất: Tân sinh viên được miễn phí sử dụng bể bơi, phòng gym và nhà đa năng trong 5 tháng đầu nhập học.

Những chính sách này góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, giúp sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện và theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Đăng ký xét tuyển tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Với vị thế là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chuyên đào tạo Y Dược duy nhất của tỉnh Phú Thọ, cùng việc tiếp nhận, tổ chức lại Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tiếp tục hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế có chuyên môn và kỹ năng thực hành.

Nếu yêu thích lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và mong muốn theo đuổi một nghề nghiệp có ý nghĩa với cộng đồng, học sinh có thể tìm hiểu các ngành đào tạo và đăng ký xét tuyển tại nhà trường.

Thông tin liên hệ tuyển sinh:

Hotline: 0969.118.800

Cơ sở 1: Số 179, Cao Bang, Âu Cơ, Phú Thọ.

Cơ sở 2: Đường Vũ Thê Lang, Việt Trì, Phú Thọ.