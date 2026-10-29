Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa trao bằng tốt nghiệp cho 382 học sinh, sinh viên

Chiều 29-10, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2026 cho 382 học sinh, sinh viên các hệ đào tạo.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa trao giấy khen cho học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Tại buổi lễ, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 283 sinh viên cao đẳng chính quy khóa 2023 - 2026 (trong đó có 11 sinh viên xuất sắc, 88 sinh viên giỏi); 23 học sinh trung cấp chính quy khóa 2024 - 2026 (trong đó có 2 học sinh xuất sắc, 16 học sinh giỏi); 43 sinh viên các ngành liên thông cao đẳng khóa 2024 - 2026 (trong đó có 31 sinh viên xuất sắc, 12 sinh viên giỏi), 33 học sinh các ngành trung cấp văn bằng 2 khóa 2024 - 2026 (trong đó có 14 học sinh giỏi).

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đào tạo 7 ngành đối với hệ cao đẳng chính quy gồm: Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm, Kỹ thuật hình ảnh, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng và Phục hồi chức năng. Đối với khóa trung cấp chính quy, nhà trường tổ chức đào tạo 2 ngành Y sĩ đa khoa và Y học cổ truyền.

Dịp này, nhà trường khen thưởng 91 học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.