Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương đón nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM

Lễ trao Cờ truyền thống của UBND TPHCM tặng. Ảnh: DUY TRẦN

Đến dự và chúc mừng sự kiện có các đồng chí: Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành TPHCM.

Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương (VKC) có tiền thân là Trường Đào tạo kỹ thuật Bình Dương (2006). Trải qua hai thập kỷ hình thành và phát triển, qua các dấu mốc sáp nhập chiến lược quy tụ nguồn lực từ các trường trung cấp nghề Thủ Dầu Một, Bình Dương, Tân Uyên và bước ngoặt hợp tác ODA Việt - Hàn trị giá khoảng 6 triệu USD, VKC đã vươn mình trở thành một trong những biểu tượng của hội nhập.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Đoàn Lê Trường Nguyên, Trưởng Phòng Tổ chức - Quản trị của trường. Ảnh: DUY TRẦN

Giai đoạn 2017 - 2026, trường đã đào tạo gần 10.000 học sinh, sinh viên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của trường luôn duy trì trên 90%.

Công bố, trao quyết định đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: DUY TRẦN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể nhà trường. Đồng chí nhấn mạnh sứ mệnh mới của VKC trong hệ sinh thái đào tạo nhân lực của siêu đô thị và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, đi đầu trong ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và chủ động mở mới các khối ngành kỹ thuật, kỹ năng xanh, trong đó có công nghệ kỹ thuật môi trường, xử lý nước thải công nghiệp. Mục tiêu là trường đáp ứng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho các doanh nghiệp.

Lễ tri ân các thế hệ lãnh đạo, giảng viên Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương. Ảnh: DUY TRẦN

Dịp này, nhà trường đã đón nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM và quyết định đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nhiều tập thể, cá nhân cũng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND TPHCM.