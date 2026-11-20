Thừa ủy quyền, lãnh đạo Trường Cao đẳng Tuyên Quang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 nhà giáo đạt thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 2024 đến năm 2025.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Trường Cao đẳng Tuyên Quang đã ôn lại truyền thống vẻ vang của nghề dạy học, tri ân những đóng góp, cống hiến của các thế hệ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình phát triển của nhà trường với việc sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Sau sáp nhập, trường có 3 cơ sở đào tạo, gần 500 cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động; tổ chức bộ máy gồm 16 phòng, khoa và trung tâm. Nhà trường được cấp phép đào tạo 12 ngành, nghề trình độ cao đẳng, 27 ngành, nghề trình độ trung cấp và các chương trình đào tạo ngắn hạn, thường xuyên. Các ngành, nghề đào tạo trải rộng trên nhiều lĩnh vực kỹ thuật; công nghệ ô tô; điện, điện tử; công nghệ thông tin; xây dựng; cơ khí, hàn; chăn nuôi thú y; may thời trang; dịch vụ và kinh tế.

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hiện nay, trường duy trì 164 lớp với tổng số 4.973 học sinh, sinh viên; 11.825 học viên các lớp ngắn hạn. Đồng thời, tổ chức dạy văn hóa THPT cho 3.224 học sinh học nghề có nhu cầu, trong đó trực tiếp giảng dạy 1.545 học sinh. Trong công tác tuyển sinh, nhà trường phối hợp với 317 trường THCS, THPT và các địa phương; duy trì liên kết đào tạo, giải quyết việc làm với trên 80 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2026-2030, Trường Cao đẳng Tuyên Quang tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực chuyên môn vững vàng; đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập; tăng cường hợp tác quốc tế, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, nhân văn.

Trường Cao đẳng Tuyên Quang tặng quà tri ân các thế hệ lãnh đạo, quản lý tại nhà trường.

Dịp này, Trường Cao đẳng Tuyên Quang có 4 nhà giáo đạt thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 2024 đến năm 2025 vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhà trường cũng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua đợt II năm 2026.