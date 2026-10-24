Trường Cao đẳng Tuyên Quang kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị đã công bố các quyết định về tổ chức, sắp xếp lại bộ máy và bổ nhiệm lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc nhà trường. Trong đó thành lập mới: Khoa Văn hóa phổ thông (thực hiện nhiệm vụ giảng dạy chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT cho học sinh tốt nghiệp THCS đi học Trung cấp, nhằm mục tiêu sau 3 năm, người học có 2 bằng: bằng tốt nghiệp Trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo quyền học tập suốt đời của người học. Đồng thời giảng dạy chương trình Trung học nghề theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp).

Đồng chí Đỗ Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tuyên Quang trao Quyết định thành lập Khoa Văn hóa phổ thông.

Đồng thời công bố quyết định sáp nhập Phòng Hành chính - Quản trị vào phòng Tổ chức, đổi tên thành Phòng Tổ chức - Hành chính; đổi tên Phòng Tuyển sinh và Hợp tác doanh nghiệp thành Phòng Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm; đổi tên Khoa Kinh tế - Dịch vụ thành Khoa Kinh tế - Du lịch nhằm mục tiêu phát triển các ngành nghề thuộc lĩnh vực Du lịch, nhà hàng, khách sạn; sáp nhập khoa May thời trang vào khoa Kỹ thuật tổng hợp; đổi tên Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học thành Phòng Đào tạo - Hợp tác quốc tế.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Tuyên Quang trao quyết định về công tác cán bộ.

Sau khi sáp nhập, Trường Cao đẳng Tuyên Quang đã mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các ngành nghề đào tạo đa dạng ở các cấp trình độ từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng. Trường tập trung đào tạo các nhóm ngành mũi nhọn như: Nông - Lâm nghiệp, Y - Dược, Du lịch - Khách sạn, Kỹ thuật - Công nghệ, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin cùng các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, bồi dưỡng thường xuyên và giáo dục định hướng cho lao động địa phương…