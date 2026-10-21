Trường Cao đẳng Tiền Giang: Đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và địa phương

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng không gian công nghiệp và thu hút đầu tư, nhu cầu về nguồn nhân lực có kỹ năng nghề của Đồng Tháp ngày càng lớn. Trước yêu cầu đó, Trường Cao đẳng Tiền Giang đang tăng cường thực hành, đẩy mạnh chuyển đổi số và gắn kết sâu hơn với doanh nghiệp, hướng tới cung ứng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.

Đào tạo gắn với việc làm và nhu cầu của doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Tiền Giang tiền thân là Trường Dạy nghề Tiền Giang, thành lập năm 2002. Qua các giai đoạn phát triển, đến năm 2018 trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Tiền Giang, thực hiện mô hình trường cao đẳng đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của địa phương. Nhà trường hiện là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp nòng cốt của địa phương.

Toàn cảnh Trường Cao đẳng Tiền Giang

Từ khi tỉnh Đồng Tháp mới thành lập, mở rộng không gian phát triển, yêu cầu đối với công tác đào tạo nghề càng trở nên rõ nét. Theo định hướng của tỉnh giai đoạn 2026-2030, giáo dục nghề nghiệp phải chuyển mạnh theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, gắn đào tạo với việc làm và nhu cầu của doanh nghiệp. Đến năm 2030, Đồng Tháp phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt ít nhất 82,5%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 43,5% trở lên.

Trong bối cảnh đó, Trường Cao đẳng Tiền Giang xác định đào tạo nhân lực không thể chỉ dựa trên năng lực sẵn có mà phải bắt đầu từ nhu cầu của thị trường lao động. Tạo dựng tốt mối quan hệ 3 bên là: Nhà trường - Nhà nước - Doanh nghiệp, đây cũng là hướng đi đang được nhà trường tập trung thực hiện trong những năm gần đây.

Thầy Nguyễn Quang Khải - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, hiện trường có 368 viên chức, trong đó 298 giảng viên cơ hữu; 32% giảng viên có trình độ sau đại học. Trường đào tạo 24 nghề ở ba trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp, thuộc các nhóm kinh tế, kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử, văn hóa nghệ thuật và du lịch. Quy mô đào tạo cao đẳng và trung cấp hàng năm đạt khoảng 2.600 - 2.800 học sinh, sinh viên mỗi năm, chưa kể các chương trình đào tạo sơ cấp và Dạy nghề thường xuyên theo nhu cầu doanh nghiệp.

Thầy Nguyễn Quang Khải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang tiếp và làm việc với Chủ tịch Tập đoàn đào tạo nghề Avestos (Đức) về hoạt động hợp tác đào tạo

Kết quả tuyển sinh và đào tạo cho thấy khả năng đáp ứng khá linh hoạt nhu cầu học nghề của người dân. Năm 2025, Trường tuyển sinh và đào tạo 5.546 người học các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và Dạy nghề thường xuyên, trong đó 2.500 học sinh, sinh viên cao đẳng và trung cấp.

Năm 2026, trường tổ chức tuyển sinh 24 nghề với nhiều trình độ khác nhau trong đó có 3 ngành nghề trọng điểm quốc gia và 1 ngành nghề trọng điểm quốc tế. Các ngành nghề của trường được lựa chọn theo hướng gần với nhu cầu sản xuất, kinh doanh như công nghệ ô tô, điện công nghiệp, cơ khí, kỹ thuật chế biến thực phẩm, dịch vụ du lịch... Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo việc làm và đáp ứng yêu cầu nhân lực của doanh nghiệp trong quá trình phát triển sản xuất.

Lấy thực hành và doanh nghiệp làm cầu nối

Với đặc thù giáo dục nghề nghiệp, chất lượng đào tạo được thể hiện qua kiến thức, kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng với môi trường làm việc. Vì vậy, Trường Cao đẳng Tiền Giang chú trọng đổi mới chương trình, tăng thời lượng thực hành, cập nhật công nghệ và gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp.

Sau sáp nhập 3 trường Trung cấp vào Trường Cao đẳng Tiền Giang theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tháng 9/2026), trường duy trì quy mô hơn 7.000 người học ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên; phát triển thêm 12 chương trình sơ cấp nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Đội ngũ giảng viên cơ hữu có 100% đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề. Nhà trường bổ sung 1.200 thiết bị phục vụ giảng dạy 24 ngành, nghề; nghiệm thu 35 sản phẩm khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và mô hình thực hành.

Sinh viên thực hành nghề nghiệp theo chương trình kết hợp đào tạo tại Trường và doanh nghiệp

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trường từng bước nâng cấp hệ thống thực hành các nghề cơ khí, điện - điện tử, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin và du lịch - dịch vụ. Chương trình, giáo trình được cập nhật theo tiến bộ khoa học, công nghệ và yêu cầu doanh nghiệp, giúp người học tiếp cận máy móc, thiết bị và quy trình sản xuất hiện đại.

Đặc biệt, liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp ngày càng thực chất. Doanh nghiệp tham gia góp ý chương trình, hướng dẫn thực tập, huấn luyện kỹ năng mềm và tuyển dụng sau tốt nghiệp, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động.

Yêu cầu này càng cấp thiết khi thị trường lao động Đồng Tháp có nhu cầu tuyển dụng lớn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 346 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng hơn 22.000 vị trí việc làm, tập trung tại các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên, một bộ phận lao động còn hạn chế về kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại.

Sinh viên khối ngành Kỹ thuật ô tô học tập dưới sự hướng dẫn của kỹ sư người Hàn Quốc

Trước thực tế đó, Trường Cao đẳng Tiền Giang đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu thị trường, khảo sát nhu cầu tuyển dụng, điều chỉnh quy mô và cơ cấu ngành nghề, tăng thực hành tại doanh nghiệp. Bên cạnh chuyên môn, người học được trang bị kỹ năng số, ngoại ngữ chuyên ngành, kỹ năng làm việc nhóm và tác phong công nghiệp.

Hiệu quả đào tạo bước đầu được thể hiện qua tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề sau một năm đạt 92%. Nhà trường cũng xây dựng 60 quy trình bảo đảm chất lượng đào tạo, tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt 96/100 điểm. Đây là nền tảng để trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đổi mới để đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

Cùng với đổi mới chương trình và tăng cường liên kết doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Tiền Giang xác định chuyển đổi số là động lực nâng cao chất lượng quản trị và đào tạo. Nhà trường từng bước triển khai quản lý đào tạo trên nền tảng số, giáo án số, theo dõi quá trình học tập, tuyển sinh và nhập học trực tuyến, kết hợp linh hoạt giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến.

Chuyển đổi số không chỉ dừng ở số hóa hồ sơ mà hướng tới thay đổi phương thức quản trị, tổ chức dạy học và phục vụ người học. Qua đó, nhà trường từng bước xây dựng môi trường đào tạo linh hoạt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập và yêu cầu của thị trường lao động.

Giai đoạn 2026-2030, Trường Cao đẳng Tiền Giang đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng, hướng tới trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, cung ứng nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhà trường sẽ rà soát cơ cấu ngành nghề, khảo sát nhu cầu nhân lực và nghiên cứu mở thêm các lĩnh vực có triển vọng như công nghệ số, logistics, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, chế biến và bảo quản nông sản, năng lượng xanh, du lịch và dịch vụ.

Định hướng này phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Đồng Tháp. Tỉnh đặt mục tiêu đào tạo 164.005 học sinh, sinh viên và học viên trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời phấn đấu tỷ lệ người học giáo dục nghề nghiệp có việc làm sau tốt nghiệp đạt từ 95% trở lên.

Để hiện thực hóa mục tiêu, nhà trường tiếp tục tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình đào tạo, từ xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, thực tập đến đánh giá và tuyển dụng. Cùng với đó, việc nâng cao năng lực số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề và khả năng thích ứng của người học được chú trọng, từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn nghề nghiệp khu vực và quốc tế.

Hiệu trưởng Nguyễn Quang Khải trao bằng tốt nghiệp cho HSSV

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp vì thế không chỉ là nhiệm vụ riêng của nhà trường mà còn gắn với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và địa phương. Khi đào tạo sát thực tiễn sản xuất, người học có thêm cơ hội tìm việc, lập nghiệp, còn doanh nghiệp được tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp để mở rộng hoạt động. Đây là nền tảng để Trường Cao đẳng Tiền Giang đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, góp phần thúc đẩy Đồng Tháp phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

Bài: Chung Thắng

Ảnh: Trường Cao đẳng Tiền Giang

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