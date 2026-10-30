Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM vững vàng bước sang giai đoạn mới

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngày 30/10, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Buổi lễ có sự tham dự của TS Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng TPHCM; đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục, cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động, cựu sinh viên và sinh viên nhà trường qua nhiều thời kỳ.

Nửa thế kỷ bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục

Ra đời năm 1976 khi đất nước vừa thống nhất, Trường Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3, tiền thân của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM hôm nay, đã đảm nhận nhiệm vụ đào tạo giáo viên, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển giáo dục mầm non. Từ những ngày đầu còn thiếu thốn đến các giai đoạn đổi mới của ngành, nhà trường luôn gắn sự phát triển của mình với yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ em và nhu cầu xây dựng đội ngũ nhà giáo của các địa phương.

Các thế hệ sinh viên trưởng thành từ nơi đây đã đem kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và tình yêu trẻ đến nhiều cơ sở giáo dục, góp phần đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Những đóng góp này có ý nghĩa quan trọng, đặt nền móng cho quá trình học tập và hình thành nhân cách của mỗi con người. Cùng với đào tạo, hoạt động bồi dưỡng, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục đã góp phần gắn kết nhà trường với thực tiễn, hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý tiếp cận với những yêu cầu đổi mới. Kinh nghiệm đào tạo gắn với thực hành, sự am hiểu đặc điểm nghề nghiệp và mối liên hệ với các cơ sở giáo dục là những giá trị được tích lũy qua nhiều thế hệ, tạo nên bản sắc và uy tín của nhà trường.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh thực hiện nghi thức gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên cờ truyền thống Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM đã khẳng định vị thế là một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non có uy tín tại khu vực phía Nam trong hệ thống đào tạo giáo viên mầm non của cả nước. Vị thế này được bồi đắp bằng sự trưởng thành của người học và những giá trị chuyên môn được lan tỏa đến các địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo đã tận tụy với sự nghiệp, từ những thầy cô đặt nền móng đầu tiên đến đội ngũ đang tiếp nối sứ mệnh của trường. Mỗi thế hệ đều đã góp phần gìn giữ nền nếp sư phạm, vun đắp tình yêu nghề và nâng đỡ sự trưởng thành của người học; có những đóng góp được ghi nhận bằng thành tích và cũng có biết bao công sức lặng thầm trong từng giờ giảng, từng buổi hướng dẫn thực hành, từng lần đồng hành cùng sinh viên vượt qua khó khăn.

Với các thế hệ cựu sinh viên, sự tận tâm và trách nhiệm trong công việc chính là sự tiếp nối những điều tốt đẹp đã được thầy cô trao truyền. Những giá trị được vun đắp dưới mái trường vì thế tiếp tục đến với trẻ em, gia đình và cộng đồng, làm nên ý nghĩa đáng trân trọng trong 50 năm xây dựng và phát triển.

Bước chuyển mới và cam kết trách nhiệm sau sáp nhập

Từ nền tảng đã tạo dựng, nhà trường bước vào chặng đường mới cùng với yêu cầu phát triển cao hơn. Việc mở rộng cơ hội đến trường, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đòi hỏi công tác đào tạo giáo viên phải gắn chặt hơn với thực tiễn. Giáo viên cần được chuẩn bị đầy đủ về chuyên môn, có khả năng thích ứng với đổi mới và được hỗ trợ thường xuyên trong quá trình công tác. Kinh nghiệm tích lũy qua 50 năm cần tiếp tục được kế thừa, phát triển để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu đó.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng TPHCM, tham dự sự kiện.

Trong bối cảnh hiện nay, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM, mở ra chặng đường phát triển mới. Đánh giá về bước chuyển này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nêu rõ việc sáp nhập mở ra cơ hội kết nối những thế mạnh đã được gây dựng với nguồn lực của một cơ sở giáo dục đại học sư phạm. Ý nghĩa của bước chuyển cần được thể hiện ở chất lượng đào tạo tốt hơn, năng lực nghiên cứu được nâng cao và sự hỗ trợ thiết thực hơn đối với đội ngũ giáo viên, các cơ sở giáo dục và địa phương.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị lãnh đạo hai trường phối hợp chặt chẽ, tổ chức quá trình chuyển tiếp chu đáo, duy trì liên tục hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Hai đơn vị cần lắng nghe, giải đáp kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ và người học; thực hiện các công việc công khai, đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên. Sự yên tâm, đồng thuận của từng thành viên chính là nền tảng để ổn định tổ chức và cùng thực hiện nhiệm vụ mới.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh cùng các đại biểu tham dự sự kiện.

Đối với Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ mong muốn việc tiếp nhận sẽ đi cùng trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị mà các thế hệ đã dày công vun đắp. Nhà trường cần quan tâm bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với năng lực, sở trường; tạo điều kiện để các thầy cô tiếp tục đóng góp chuyên môn, nâng cao trình độ và gắn bó với môi trường mới. Truyền thống, kinh nghiệm đào tạo và sự gắn kết với thực tiễn giáo dục mầm non cần được kế thừa trong định hướng phát triển chung, trở thành nguồn lực bổ sung cho Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

“Đơn vị sau sáp nhập được kỳ vọng sẽ phát huy tốt hơn vai trò đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ chuyên môn cho giáo dục mầm non, nhất là tại các tỉnh thành phía Nam; gắn kết năng lực nghiên cứu của trường đại học với kinh nghiệm thực hành, tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục để đổi mới đào tạo, chuyển giao kết quả nghiên cứu và đồng hành cùng giáo viên trong công việc hằng ngày. Đóng góp vào sự phát triển của trẻ em và chất lượng đội ngũ nhà giáo sẽ là thước đo thiết thực cho thành công của bước chuyển này”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh.

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể viên chức, người lao động nhà trường, TS Nguyễn Nguyên Bình, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM, cho biết, nhà trường nhận thức sâu sắc rằng sáp nhập không chỉ là sự thay đổi về tổ chức, mà còn là cơ hội để kế thừa, phát huy truyền thống 50 năm, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong một môi trường phát triển mới. Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, tập thể nhà trường cam kết nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện quyết định và các chỉ đạo của Bộ, chủ động phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Sư phạm TPHCM để bảo đảm quá trình sáp nhập đúng quy định, đúng tiến độ và hiệu quả.

Đồng thời, nhà trường giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và ổn định, bảo đảm hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học duy trì liên tục; quan tâm quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của viên chức, người lao động và người học. Nhà trường sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống, thế mạnh chuyên môn đã được vun đắp suốt 50 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục mầm non, góp phần vào sự phát triển chung của Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Trước bước chuyển quan trọng hôm nay, tập thể Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM ý thức rõ truyền thống không chỉ để tự hào và gìn giữ, mà còn phải tiếp nối, phát huy bằng trách nhiệm, chất lượng và những đóng góp thiết thực.

Các cán bộ quản lý đón nhận biểu trưng lưu niệm nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

“Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, nhà trường cụ thể hóa những chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD&ĐT thành những hành động thiết thực, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục và đào tạo”, ông Nguyễn Nguyên Bình khẳng định.