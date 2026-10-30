Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM kỷ niệm 50 năm thành lập

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; Dương Anh Đức, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM...

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động nhà trường trong 50 năm qua. Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh nhà trường đứng trước bước ngoặt quan trọng là thực hiện chủ trương sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Đây là quyết định chiến lược nhằm kết nối thế mạnh 50 năm qua của trường với nguồn lực từ cơ sở giáo dục đại học đầu ngành.

Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo hai trường phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuyển tiếp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên.

Tiến sĩ Nguyễn Nguyên Bình, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM phát biểu tại sự kiện

Thứ trưởng kỳ vọng, đơn vị sau sáp nhập tiếp tục phát huy vai trò đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ chuyên môn cho giáo dục mầm non, nhất là tại các tỉnh, thành phía Nam; kết nối năng lực nghiên cứu của trường đại học với kinh nghiệm thực hành, tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục, chuyển giao kết quả nghiên cứu và đồng hành cùng giáo viên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm

Thành lập ngày 25-9-1976 với tên gọi Trường Sư phạm Mẫu giáo Trung ương số 3, nhà trường được nâng cấp thành trường cao đẳng năm 1987; năm 1990 tiếp nhận Trường Trung học Nuôi dạy trẻ Trung ương số 2. Từ ngày 25-4-2007, trường mang tên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM. Trong 50 năm xây dựng và phát triển, trường đào tạo hàng chục ngàn giáo viên mầm non, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho ngành giáo dục.