Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang kỷ niệm 39 năm thành lập

Sáng 25-9, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức chương trình chào mừng năm học 2026 - 2027 và kỷ niệm 39 năm thành lập trường. Tham dự chương trình có lãnh đạo nhà trường, giảng viên, sinh viên.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang trao giấy khen cho sinh viên đạt thủ khoa, á khoa trong kỳ tuyển sinh 2026.

Tại chương trình, lãnh đạo nhà trường và toàn thể giảng viên, sinh viên cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng, phát triển trường; tổng kết năm học 2025 - 2026 và chào đón sinh viên khoá 2026 - 2027. Năm học này, trường có hơn 2.200 sinh viên, trong đó có 886 sinh viên mới. Được biết, trong kỳ tuyển sinh 2026, trường tổ chức 4 đợt thi năng khiếu với hơn 2.500 thí sinh tham gia. Đây là một trong những kỳ thi có tính sàng lọc, mức độ cạnh tranh lớn trong khu vực; qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của một cơ sở trọng điểm về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang trao học bổng của nhà tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất người học, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, thực tập nghề nghiệp; quan tâm hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ và phát triển toàn diện người học; tư vấn nghề nghiệp, giáo dục kỹ năng mềm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động trải nghiệm thực tiễn.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tập thể lãnh đạo, giảng viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Nhân dịp này, trường đã tặng giấy khen cho 2 tập thể đạt danh hiệu “Lớp tiên tiến”, 70 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên giỏi” năm học 2025 - 2026; 4 tân sinh viên đạt thủ khoa, á khoa trong kỳ tuyển sinh vừa qua. Bên cạnh đó, trường trao học bổng khuyến học cho 42 sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; trao học bổng của nhà tài trợ cho 5 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.