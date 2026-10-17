Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Ảnh: FBNT

Dự kiến sáp nhập 3 trường cao đẳng sư phạm vào các trường đại học

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn vừa ký ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Theo đó, trong quý IV/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thực hiện các phương án sắp xếp đối với những cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ.

Cụ thể, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương dự kiến sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang dự kiến sáp nhập vào Trường Đại học Nha Trang.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ nhằm bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, quy hoạch liên quan và nhu cầu nhân lực của vùng, ngành, quốc gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu gắn sắp xếp với nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ và đổi mới quản trị; tinh gọn, quy mô hợp lý, đa ngành, có năng lực cạnh tranh, hoạt động hiệu quả và tự chủ; giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả đầu tư công, không sáp nhập cơ học làm suy giảm chất lượng.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên và người lao động; không làm gián đoạn hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục. Đồng thời, phải bảo đảm tính kế thừa để chương trình, văn bằng, chứng chỉ của người học được chuyển tiếp liên mạch; xử lý đồng bộ về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và pháp lý; có chính sách phù hợp đối với cán bộ, viên chức, người lao động dôi dư.

Với các đơn vị sự nghiệp công lập khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chuyển giao nguyên trạng Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học về trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, hoàn thành trong quý IV/2026. Kế hoạch cũng nêu nhiệm vụ sáp nhập Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh vào Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành trong quý IV/2026. Cùng với đó là thành lập phân hiệu của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại thành phố Quảng Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.