Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn học sinh thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến tình hình cháy nổ, nguyên nhân và cách phòng ngừa; các quy định của pháp luật về công tác PCCC và biện pháp PCCC. Đội PCCC của nhà trường và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động được tập huấn, hướng dẫn một số nội dung quan trọng, cấp thiết của công tác PCCC&CNCH, kỹ năng thoát hiểm khi có tình huống, sự cố xảy ra.

Đông đảo học sinh tham gia chương trình.

Bên cạnh việc trang bị các kiến thức lý thuyết, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy như bình bột MFZ4, bình khí CO2 để dập tắt đám cháy và thực hiện các biện pháp leo thang dây thoát hiểm, dây hạ chậm, đệm hơi cứu hộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi tập huấn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH đối với mỗi người, gia đình và toàn xã hội. Do vậy, hằng năm Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I thường xuyên phối hợp với ngành chức năng tập huấn các biện pháp PCCC nhằm giúp cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh của nhà trường nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác PCCC&CNCH.

Thông qua tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH để mọi người sử dụng thành thạo các trang thiết bị PCCC, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.