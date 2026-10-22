Trường Cao đẳng ở Đồng Nai cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đến gần biên giới Campuchia

Cảnh giác với xe khách giả mạo

Theo thông báo mới đây của Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai), nhà trường đã ghi nhận thông tin trình báo liên quan đến một xe khách bị nghi giả mạo xe Toàn Thắng, đón khách tại Quốc lộ 51, khu vực gần trường.

Đáng chú ý, theo thông tin được nhà trường tiếp nhận, có trường hợp sinh viên bị chở đến khu vực gần biên giới Campuchia. Trước tình hình này, nhà trường khuyến cáo học sinh, sinh viên nâng cao cảnh giác khi lựa chọn phương tiện di chuyển, đặc biệt tại các điểm đón khách ven đường hoặc khu vực gần trường học.

Nhà trường đề nghị học viên kiểm tra kỹ thông tin nhà xe, biển số phương tiện và điểm đến trước khi lên xe; không sử dụng phương tiện có thông tin mập mờ hoặc có dấu hiệu bất thường. Sinh viên cũng nên chủ động chia sẻ thông tin chuyến đi, biển số xe và lịch trình với gia đình, bạn bè hoặc giáo viên chủ nhiệm.

Văn bản thông báo của trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế LILAMA 2. (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Sinh viên cần làm gì khi phát hiện xe dịch vụ có dấu hiệu bất thường?

Trong trường hợp nhận thấy phương tiện đi sai lộ trình hoặc có dấu hiệu đáng ngờ, sinh viên cần ưu tiên bảo đảm an toàn, nhanh chóng thông báo cho người thân và liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Nếu đang ở trên xe và cảm thấy không an toàn, hành khách nên tìm cách liên lạc với người đáng tin cậy, chia sẻ vị trí nếu có thể và đề nghị dừng tại địa điểm công cộng, an toàn. Không nên tự ý thực hiện hành động đối đầu có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm.

Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế LILAMA 2. (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Bên cạnh đó, sinh viên nên ưu tiên đặt vé qua kênh chính thức của nhà xe, xác nhận thông tin chuyến đi trước khi khởi hành và tránh lên xe chỉ dựa trên lời mời chào của người đón khách ven đường.

Nhà trường cũng đề nghị phụ huynh, cán bộ, giảng viên và giáo viên chủ nhiệm quan tâm nhắc nhở, phổ biến cảnh báo đến học sinh, sinh viên để nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro khi đi lại.

Thông tin cảnh báo được đưa ra nhằm giúp sinh viên chủ động bảo vệ cho sự an toàn của bản thân. Tuy nhiên, các tình tiết liên quan đến phương tiện bị nghi giả mạo và hành trình của sinh viên cần được cơ quan chức năng xác minh rõ ràng hơn.