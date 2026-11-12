Trường cao đẳng Ngoại ngữ-Công nghệ và Truyền thông khai giảng năm học mới

Tập thể giáo viên và học sinh Trường cao đẳng Ngoại ngữ-Công nghệ và Truyền thông tại Lễ khai giảng năm học mới.

5 định hướng trọng tâm của năm học 2026-2027

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Sang, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Ngoại ngữ-Công nghệ và Truyền thông, thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh, những thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang tác động sâu rộng đến đời sống và thị trường lao động. Nhiều ngành nghề mới xuất hiện, trong khi một số công việc truyền thống được tái cấu trúc, thậm chí biến mất. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu mới đối với giáo dục nghề nghiệp.

Theo hiệu trưởng, nhà trường không thể chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức có sẵn mà phải giúp người học hình thành tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, năng lực thực hành và khả năng thích ứng. Người học cần được chuẩn bị để không chỉ làm việc theo hướng dẫn mà còn biết suy nghĩ, tìm tòi, giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị mới.

Từ yêu cầu đó, Trường cao đẳng Ngoại ngữ-Công nghệ và Truyền thông xác định trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo tập trung vào 5 định hướng trọng tâm.

Đại biểu và các em học sinh tham gia khai giảng năm học mới.

Trước hết là đổi mới chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường tiếp tục rà soát, cập nhật chương trình theo hướng hiện đại, linh hoạt, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như ngoại ngữ, công nghệ, truyền thông, kinh tế, dịch vụ và du lịch.

Điểm được nhấn mạnh trong định hướng này là gắn đào tạo với năng lực thực tế của người học. “Học phải đi đôi với hành; kiến thức phải gắn với kỹ năng; kết quả đào tạo phải được thể hiện bằng năng lực làm việc thực tế”, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Sang nêu rõ. Mục tiêu là giúp người học có nghề nghiệp vững vàng, khả năng phát triển lâu dài, thay vì chỉ dừng lại ở tấm bằng tốt nghiệp.

Cùng với đổi mới chương trình, hợp tác quốc tế và mở rộng cơ hội cho người học được xác định là một hướng đi quan trọng. Trong bối cảnh ngày càng hội nhập, Nhà trường tiếp tục mở rộng liên kết với các tổ chức giáo dục và đối tác quốc tế, tạo điều kiện để sinh viên học tập trong môi trường đa văn hóa, nâng cao năng lực ngoại ngữ và tiếp cận các tiêu chuẩn nghề nghiệp toàn cầu.

Sự hiện diện của các đại diện đối tác quốc tế tại lễ khai giảng cũng cho thấy hợp tác quốc tế là một trong những nội dung được Nhà trường chú trọng trong quá trình phát triển. Theo Hiệu trưởng, các đối tác quốc tế đã mở ra cơ hội giao lưu, học tập, giúp sinh viên tiếp cận phương pháp đào tạo hiện đại, môi trường làm việc chuyên nghiệp và những chuẩn mực nghề nghiệp mới.

Một nội dung được nhấn mạnh xuyên suốt trong định hướng phát triển của Nhà trường là đưa doanh nghiệp trở thành đối tác thực chất, đối tác chiến lược trong đào tạo và giải quyết việc làm.

Theo đó, doanh nghiệp được xác định không chỉ là nơi tiếp nhận sinh viên thực tập hoặc tuyển dụng sau tốt nghiệp mà sẽ tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, tư vấn chương trình, hướng dẫn thực hành đến đánh giá năng lực và tuyển dụng.

Cách tiếp cận này hướng tới việc thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và yêu cầu của thực tiễn. Khi doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo, sinh viên có điều kiện tiếp cận yêu cầu nghề nghiệp sớm hơn, qua đó tăng khả năng thích ứng với môi trường làm việc và mở rộng cơ hội việc làm.

Nhìn lại quá trình đồng hành với nhà trường, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Sang ghi nhận các doanh nghiệp, đối tác trong nước đã không chỉ tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sau tốt nghiệp mà còn tham gia tư vấn chương trình, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, hỗ trợ trang thiết bị và cùng Nhà trường đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, trước sự phát triển nhanh của công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo được xác định là một trong 5 định hướng trọng tâm của nhà trường.

Theo đó, các nền tảng số, học liệu điện tử và công cụ AI được định hướng đưa vào quản lý, giảng dạy và học tập. Đây không chỉ là việc bổ sung các công cụ công nghệ vào hoạt động đào tạo mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp.

“Chúng ta không thể đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai bằng tư duy và phương pháp của quá khứ”, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh, đồng thời cho rằng mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên cần chủ động đổi mới để làm chủ công nghệ.

Định hướng thứ năm là phát triển Nhà trường theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững. Nhà trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, nâng cao chất lượng đội ngũ và cơ sở vật chất; đồng thời xác định phát triển quy mô phải đi đôi với chất lượng, hướng tới xây dựng một cơ sở giáo dục có chất lượng thực chất, có bản sắc riêng, khả năng thích ứng cao và uy tín trong xã hội.

Năm định hướng trên được đặt trong mối quan hệ gắn kết giữa Nhà trường, người học, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Sang, một cơ sở giáo dục không thể phát triển bền vững nếu chỉ hoạt động trong phạm vi của chính mình, bởi giáo dục cần sự kết nối, hợp tác và đồng hành của toàn xã hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới.

Nhà trường ghi nhận sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước; sự hợp tác của các doanh nghiệp, đối tác trong nước; sự đồng hành của các đối tác quốc tế; cũng như sự tin tưởng của các bậc phụ huynh. Những mối quan hệ này được xác định là nguồn lực quan trọng để Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, người đứng đầu Nhà trường đặt ra yêu cầu thống nhất tinh thần hành động “Chủ động-sáng tạo-quyết tâm-quyết liệt”. Chủ động để nắm bắt cơ hội và đón đầu xu thế; sáng tạo để đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý và tạo dựng những giá trị khác biệt; quyết tâm biến mục tiêu thành hành động và quyết liệt thực hiện đến cùng, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Người học là trung tâm của những đổi mới

Từ những định hướng được xác lập, vai trò của người học được đặt ở vị trí quan trọng trong quá trình đổi mới của Nhà trường.

Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Ngoại ngữ-Công nghệ và Truyền thông Tiến sĩ Nguyễn Xuân Sang (bên phải) nhận hoa chúc mừng nhân dịp trường khai giảng.

Phát biểu với các tân sinh viên, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Sang cho rằng mỗi người có một hoàn cảnh, một ước mơ và một xuất phát điểm riêng, nhưng đều có mong muốn được học tập, trưởng thành, có nghề nghiệp tốt và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Việc lựa chọn Trường cao đẳng Ngoại ngữ-Công nghệ và Truyền thông, theo hiệu trưởng, không đơn thuần là lựa chọn một ngôi trường hay một ngành học mà còn là lựa chọn một môi trường để khám phá năng lực bản thân, phát triển thế mạnh và chuẩn bị hành trang bước vào cuộc sống.

Nhà trường sẽ tạo điều kiện, thầy cô đồng hành, doanh nghiệp và đối tác mở ra cơ hội; song người quyết định mình sẽ đi đến đâu và đạt được thành công như thế nào vẫn chính là mỗi sinh viên.

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã biểu dương, khen thưởng những tân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh năm 2026; trao giải bốc thăm cho các sinh viên may mắn. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức và đối tác cũng trao học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó, góp phần tạo thêm cơ hội học tập, khuyến khích tinh thần nỗ lực và phát huy năng lực của người học.

Trong năm học mới, những định hướng được Trường cao đẳng Ngoại ngữ-Công nghệ và Truyền thông xác lập cho thấy yêu cầu đổi mới đang được đặt đồng thời trên nhiều phương diện: từ chương trình và phương pháp đào tạo, quan hệ hợp tác quốc tế, kết nối doanh nghiệp đến chuyển đổi số, ứng dụng AI và hoàn thiện quản trị nhà trường.

Mục tiêu cuối cùng, như thông điệp được Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh, là hướng tới một môi trường đào tạo có chương trình thiết thực, đội ngũ tận tâm, hợp tác rộng mở và những thế hệ sinh viên tự tin, bản lĩnh, có khả năng thích ứng và được xã hội ghi nhận.