Nhà trường đã rà soát, xây dựng mới và ban hành 49 bộ chương trình đào tạo ở các cấp trình độ theo hướng giảm giờ lý thuyết hàn lâm, tăng thời lượng thực hành kỹ năng nghề sát với điều kiện sản xuất thực tiễn. ​Nhiều mô hình đào tạo gắn với phát triển kinh tế địa phương đã phát huy hiệu quả rõ nét. Tiêu biểu là mô hình đào tạo nghề tại chỗ gắn với kinh tế hộ gia đình tại hai xã miền núi đặc biệt khó khăn Xuân Đài và Thu Cúc (tỉnh Phú Thọ) với chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Tại đây, nhà trường đã tổ chức các lớp đào tạo thường xuyên về kỹ thuật nông nghiệp ứng dụng (trồng rau an toàn, chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà) kết hợp với sơ cấp nghề May công nghiệp cho 114 học viên.

Những hình ảnh thực hành của lớp Nghề trồng rau an toàn tại xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ.

Thay vì phải rời bản đi học xa, bà con được giảng viên trực tiếp cầm tay chỉ việc ngay tại địa phương. Sau khóa học, người dân biết áp dụng quy trình kỹ thuật an toàn sinh học để nâng cao năng suất chăn nuôi, trồng trọt, hoặc có ngay tay nghề vững vàng để làm việc tại các xưởng may công nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhà trường chủ động mở rộng mạng lưới liên kết đào tạo tại các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên miền núi và vùng cao như Tân Sơn, Cẩm Khê, Đoan Hùng (Phú Thọ) hay vươn sang tận Văn Chấn, Trạm Tấu với các nghề có nhu cầu nhân lực lớn như Vận hành máy thi công nền, Điện công nghiệp và dân dụng, May thời trang. Đặc biệt, mô hình cử giảng viên có tay nghề cao trực tiếp hỗ trợ giảng dạy chuyên sâu cho các trường dân tộc nội trú đã tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng đào tạo. Riêng trong năm 2026, đội ngũ nhà giáo của trường đã trực tiếp đứng lớp 555 giờ tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ (nghề May thời trang) và 2.629 giờ tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ (các nghề Điện công nghiệp, Hàn, May thời trang), giúp học sinh dân tộc nội trú tiếp cận công nghệ, thiết bị hiện đại ngay từ ghế nhà trường.

​Không dừng lại ở đó, phát huy tinh thần nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng, nhà trường còn tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên nghề Hàn, May Công nghiệp cho 171 học viên tại 02 cơ sở cai nghiện ma túy số 1 và số 2 tỉnh Phú Thọ, trong đó có nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số, miền núi. Việc trang bị những nghề thiết thực, dễ tiếp cận việc làm ngay sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện giúp các học viên xóa bỏ mặc cảm, có kỹ năng lao động vững vàng để sớm tái hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống. ​

Đón đầu xu hướng hội nhập và mở rộng cơ hội việc làm thu nhập cao cho người lao động, nhà trường cũng đẩy mạnh tuyển sinh và đào tạo ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản cho 63 học viên phục vụ định hướng xuất khẩu lao động, tạo thêm bước đệm để thanh niên vùng cao, nông thôn vươn ra thị trường lao động quốc tế.