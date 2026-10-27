Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm Hiệu trưởng

Bổ nhiệm TS Mạch Trần Huy làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen.

Ngày 27/10, Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026–2031. Sự kiện đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong cơ cấu tổ chức và công tác quản trị, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức tài chính.

Hội đồng trường gồm 5 thành viên.

Tại buổi lễ, nhà trường công bố quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 5 thành viên. GS.TS Nguyễn Quốc Hưng - Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Miền Đông, giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường; các thành viên gồm: TS Mạch Trần Huy, ThS Trần Thị Hồng Hà, ThS Nguyễn Văn Thái và ông Nguyễn Phạm Hoàn Vũ.

Với sự tham gia của các nhân sự giàu chuyên môn và kinh nghiệm, Hội đồng trường giữ vai trò định hướng chiến lược, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tối ưu hóa các nguồn lực. Đây là nền tảng quan trọng giúp nhà trường hoạch định tầm nhìn dài hạn và tăng cường liên kết chặt chẽ với khối doanh nghiệp.

Cũng tại sự kiện, Hội đồng trường công bố quyết định bổ nhiệm TS Mạch Trần Huy giữ chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026–2031. Trên cương vị người đứng đầu bộ máy điều hành, tân Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và hiện thực hóa các định hướng chiến lược thành chương trình hành động thiết thực.

"Trọng tâm của ban điều hành trong giai đoạn mới là đổi mới chương trình đào tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, bảo đảm năng lực thích ứng với công nghệ mới", TS Mạch Trần Huy khẳng định.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen khẳng định phương châm quản trị hiệu quả, đào tạo gắn với thực tiễn và lấy người học làm trung tâm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng trường và Ban Giám hiệu tạo tiền đề bảo đảm tính thống nhất từ chiến lược tới thực thi. Mọi hoạt động đổi mới đều hướng đến mục tiêu mở rộng cơ hội thực hành, nâng cao trải nghiệm nghề nghiệp và gia tăng sức cạnh tranh cho người học khi gia nhập thị trường lao động.

Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026–2031 không chỉ hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mà còn mở ra chặng đường mới với cam kết phát triển bền vững, từng bước khẳng định vị thế vững chắc của Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.