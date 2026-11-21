Các hoạt động này góp phần nâng cao kỹ năng nghề, mở rộng cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Năm học 2025–2026, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tổ chức cho 634 học sinh, sinh viên thực tập tốt nghiệp tại 120 doanh nghiệp. Trong đó, 331 người tham gia chương trình thực tập có hỗ trợ chi phí tại 10 doanh nghiệp. Đây là điều kiện để người học tiếp cận môi trường sản xuất thực tế, tích lũy kinh nghiệm và giảm bớt chi phí trong quá trình học tập.

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ thực hành kỹ thuật sửa chữa ô tô, nâng cao tay nghề, ﻿đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Đến nay, nhà trường đã ký kết hợp tác với hơn 50 doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, riêng năm học 2025–2026 ký mới với 15 đơn vị. Trường cũng phối hợp tổ chức 7 hội thảo tư vấn về thực tập, du học và việc làm ngoài nước, tăng cường kết nối giữa đào tạo với nhu cầu tuyển dụng. Kết quả khảo sát sinh viên hệ cao đẳng tốt nghiệp năm 2025 cho thấy 89,1% có việc làm, trong đó 82,8% làm đúng ngành nghề đào tạo.

Đáng chú ý, cuối tháng 10/2026, Trường ký thỏa thuận hợp tác với UBND xã Cờ Đỏ về đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng đối với các nghề phi nông nghiệp, giai đoạn 2026–2031. Hai bên sẽ phối hợp khảo sát nhu cầu học nghề, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho người dân; đồng thời tư vấn hướng nghiệp, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm và hỗ trợ tuyển dụng. Hoạt động này mở thêm cơ hội tiếp cận đào tạo nghề cho lao động địa phương, nhất là những người cần chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm ổn định.

Năm học 2026–2027, trường phấn đấu ký hợp tác với ít nhất 3 doanh nghiệp, tổ chức 4 chương trình thực tập có hỗ trợ chi phí, 2 chương trình tư vấn hướng nghiệp và ít nhất một hoạt động kết nối doanh nghiệp. Việc gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động góp phần nâng cao tay nghề, tạo việc làm và phát triển sinh kế bền vững./.