Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai khai giảng năm học 2026-2027

Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Đạt trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: My Ny

Dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm học 2025-2026, Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai đẩy mạnh công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và kết nối doanh nghiệp. Trong năm, có 279 học sinh, sinh viên tốt nghiệp, trong đó trên 87% đạt loại khá, giỏi và xuất sắc. Năm học 2026-2027, nhà trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh, đạt tỷ lệ 110%, vượt chỉ tiêu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai khen thưởng cho các học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc năm học 2025-2026. Ảnh: My Ny

Phát biểu khai giảng năm học mới, Tiến sĩ Trương Đức Cường, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai nhấn mạnh: Với tinh thần “Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số - Hội nhập quốc tế - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ổn định tổ chức, đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy và học tập; đồng thời kêu gọi cán bộ, giảng viên và gần 700 học sinh, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Các phòng, ban chuyên môn Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai ký kết, thể hiện tinh thần thi đua trong năm học 2026-2027. Ảnh: My Ny

Trong chương trình, Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai phát động phong trào thi đua năm học 2026-2027; đồng thời ký kết giao ước thi đua giữa các phòng, ban chuyên môn của nhà trường.

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ. Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai tuyên dương, khen thưởng nhiều giảng viên, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập, rèn luyện và các hoạt động phong trào, tạo động lực bước vào năm học mới.