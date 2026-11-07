Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM bị xử phạt 284 triệu đồng

14 hành vi vi phạm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, trong đó có thi xét tốt nghiệp

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM có quyết định xử phạt Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM có 14 hành vi vi phạm hành chính với tổng mức phạt 284 triệu đồng.

Các vi phạm trải rộng từ công tác quản lý nhà giáo, tổ chức đào tạo, xây dựng chương trình đến kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp.

Cụ thể, trường bị phạt 15 triệu đồng vì bố trí nhà giáo giảng dạy vượt định mức giờ giảng; 17,5 triệu đồng vì sử dụng nhà giáo không phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

Đáng chú ý, hành vi tổ chức đào tạo liên thông không đủ điều kiện theo quy định bị phạt 45 triệu đồng. Đây là mức phạt cao nhất trong 14 hành vi vi phạm.

Trong công tác quản lý và tổ chức đào tạo, trường còn bị xử phạt vì không thực hiện chế độ báo cáo (25 triệu đồng); xây dựng, ban hành chương trình đào tạo không đúng mục tiêu, cấu trúc, nội dung và không bảo đảm khối lượng kiến thức tối thiểu (22,5 triệu đồng); không thực hiện đúng quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình, giáo trình đào tạo (25 triệu đồng).

Các vi phạm khác gồm: không tổ chức giảng dạy đúng cấu trúc thời gian lý thuyết và thực hành (4 triệu đồng); vi phạm quy định lưu trữ, bảo quản hồ sơ người học (7,5 triệu đồng); không tổ chức giảng dạy theo kế hoạch, tiến độ, thời khóa biểu (4 triệu đồng); không xây dựng, sử dụng đầy đủ các loại sổ sách, biểu mẫu quản lý đào tạo (35 triệu đồng).

Đặc biệt, trường bị phạt 25 triệu đồng vì xét công nhận tốt nghiệp cho người học khi chưa đủ điều kiện; 25 triệu đồng vì cấp phát văn bằng, chứng chỉ không đúng thời hạn; 7,5 triệu đồng vì bố trí số lượng người học vượt quy mô lớp học từ 50% trở lên và 26 triệu đồng vì tổ chức chấm kiểm tra, chấm thi sai quy định.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

Ngoài phạt tiền, Sở GD-ĐT TPHCM áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động đào tạo liên thông 18 tháng đối với ngành, nghề thuộc khối ngành sức khỏe hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp 4 tháng đối với các ngành, nghề đào tạo khác.

Buộc khắc phục hàng loạt sai phạm

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM thực hiện nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.

Đối với vi phạm trong đào tạo liên thông, trường phải bảo đảm đủ điều kiện đào tạo hoặc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, phải hủy quyết định trúng tuyển, kết quả học tập, kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; thu hồi văn bằng đã cấp, hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học và chịu mọi chi phí liên quan.

Trường hợp không xác định được người học để hoàn trả, khoản tiền tương ứng phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Nhà trường cũng bị buộc bố trí, sử dụng nhà giáo đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và đúng chuyên ngành được đào tạo; cập nhật, xây dựng và ban hành chương trình đào tạo bảo đảm mục tiêu, cấu trúc, nội dung, khối lượng kiến thức tối thiểu; đồng thời tổ chức giảng dạy bổ sung phần kiến thức còn thiếu.

Đối với các sai phạm trong quản lý đào tạo, trường phải hoàn thiện quy định, quy chế, hồ sơ, tài liệu và hệ thống sổ sách theo dõi; hủy bỏ kết quả xét công nhận tốt nghiệp đối với người học chưa đủ điều kiện. Trường cũng phải cấp phát văn bằng, chứng chỉ đúng quy định và bảo đảm quyền lợi của thí sinh bị ảnh hưởng bởi việc chấm kiểm tra, chấm thi sai quy định.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả từ 15-60 ngày, tùy từng hành vi vi phạm. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục (nếu có) do nhà trường chi trả.

Theo quyết định, Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt theo quy định pháp luật.