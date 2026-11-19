Khoảnh khắc đại diện sinh viên tặng hoa tri ân Quyền Hiệu trưởng TS. Đinh Văn Đệ, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương, các nhà giáo lão thành, doanh nghiệp đối tác cùng tập thể 341 cán bộ, giảng viên, nhân viên và đại diện cho gần 13.000 sinh viên toàn trường. Mở đầu buổi lễ, lãnh đạo nhà trường và các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hoa tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng và tham quan triển lãm ảnh tái hiện chặng đường hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành.

​Phát biểu diễn văn tại buổi lễ, TS. Đinh Văn Đệ, Quyền Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, trải qua 55 năm với nhiều lần thay đổi tên gọi để phù hợp với nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn lịch sử, nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế vững chắc trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp cả nước. Từ những ngày đầu vượt qua muôn vàn khó khăn, tập thể sư phạm qua các thế hệ luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, tâm huyết với nghề để đào tạo ra nhiều lớp nhân lực lành nghề, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM tặng hoa và kỷ niệm chương tri ân các nguyên lãnh đạo, nhà giáo lão thành qua các thời kỳ tại buổi lễ.

​Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lãnh đạo nhà trường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các nguyên lãnh đạo, nhà giáo qua các thời kỳ vì những cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp trồng người. Đối với người học, nhà trường khẳng định cam kết duy trì môi trường giáo dục trong sạch, không tiêu cực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên rèn luyện kỹ năng, làm chủ tri thức và tự tin Hội nhập.

​Bước vào năm học 2026 – 2027 trước những yêu cầu mới của quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, tập thể Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu trở thành trường cao đẳng trọng điểm chất lượng cao của quốc gia, đạt chuẩn khu vực và thế giới.

​Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường đã công bố danh sách và vinh danh các doanh nghiệp đồng hành trong công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho người học, đồng thời trao học bổng khuyến khích học tập cho các tân sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa đầu vào. Buổi lễ khép lại bằng nghi thức trao cờ truyền thống cho thế hệ sinh viên kế cận, thể hiện quyết tâm giữ vững phương châm giáo dục nhân văn, sáng tạo và phát triển bền vững của ngôi trường mang tên người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng.