Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng bị phạt 284 triệu đồng

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Phát đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) do có nhiều sai phạm trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Quyết định được ban hành trên cơ sở kết quả kiểm tra đột xuất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, biên bản vi phạm hành chính lập ngày 16/10 và biên bản xác minh ngày 29/10.

Theo quyết định, nhà trường có 14 hành vi vi phạm với tổng số tiền xử phạt 284 triệu đồng. Trong đó, hành vi tổ chức đào tạo liên thông không đủ điều kiện theo quy định bị phạt 45 triệu đồng, mức phạt cao nhất trong các vi phạm được xác định.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng.

Ngoài phạt tiền, trường còn bị đình chỉ hoạt động đào tạo liên thông 18 tháng đối với ngành, nghề thuộc khối ngành sức khỏe hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp 4 tháng đối với các ngành, nghề đào tạo khác.

Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường bảo đảm đủ điều kiện đào tạo liên thông hoặc thực hiện các biện pháp khắc phục. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, nhà trường phải chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, kết quả học tập, thi, xét công nhận tốt nghiệp; thu hồi văn bằng đã cấp và hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học.

Một vi phạm đáng chú ý khác là nhà trường xét công nhận tốt nghiệp cho người học khi chưa đủ điều kiện theo quy định, bị phạt 25 triệu đồng. Với hành vi này, nhà trường buộc phải hủy bỏ kết quả xét công nhận tốt nghiệp.

Ngoài ra, trường bị phạt 26 triệu đồng do tổ chức chấm kiểm tra, chấm thi sai quy định nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong hoạt động giảng dạy, nhà trường bị phạt 15 triệu đồng do bố trí nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng và 17,5 triệu đồng do sử dụng nhà giáo, người dạy không phù hợp với chuyên môn được đào tạo khi giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng.

Đối với chương trình đào tạo, trường bị phạt 22,5 triệu đồng do xây dựng, ban hành chương trình không đúng mục tiêu, cấu trúc, nội dung và không bảo đảm khối lượng kiến thức tối thiểu theo quy định đối với trình độ cao đẳng. Nhà trường phải cập nhật, xây dựng lại chương trình và tổ chức giảng dạy bổ sung đầy đủ nội dung, kiến thức còn thiếu.

Các vi phạm còn lại gồm: không thực hiện chế độ báo cáo (25 triệu đồng); không thực hiện đúng quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình, giáo trình đào tạo (25 triệu đồng); không xây dựng, không sử dụng các loại kế hoạch, sổ sách quản lý đào tạo theo quy định (35 triệu đồng) và một số vi phạm khác.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền và đình chỉ hoạt động, Sở GD&ĐT yêu cầu Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng với từng hành vi vi phạm.

Trong đó, nhà trường phải bố trí, sử dụng nhà giáo đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và đúng chuyên ngành được đào tạo; ban hành các quy định, quy chế; thực hiện chế độ báo cáo và trách nhiệm giải trình theo quy định.

Đối với những sai phạm liên quan đến chương trình đào tạo, trường phải cập nhật, xây dựng, ban hành lại chương trình bảo đảm mục tiêu, cấu trúc, nội dung và khối lượng kiến thức tối thiểu; đồng thời giảng dạy bổ sung phần kiến thức còn thiếu.

Nhà trường cũng phải lập, lưu trữ và quản lý hồ sơ, tài liệu của người học; xây dựng, sử dụng đầy đủ biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo. Trường hợp vi phạm trong cấp phát văn bằng, chứng chỉ không đúng thời hạn, phải thực hiện việc cấp phát theo quy định; đồng thời bảo đảm quyền lợi của thí sinh bị ảnh hưởng bởi việc tổ chức chấm kiểm tra, chấm thi sai quy định.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả từ 15 - 60 ngày, tùy từng hành vi vi phạm.