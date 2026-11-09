Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo nhân lực chất lượng cao

Tại buổi làm việc, ba bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm là tăng cường mô hình đào tạo 1+1+1; nghiên cứu triển khai mô hình đào tạo mới 1,5+1+0,5 (là những mô hình giáo dục nghề nghiệp gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, đối tác quốc tế/trung tâm đào tạo và doanh nghiệp); duy trì các hoạt động giao lưu sinh viên, trải nghiệm văn hóa…

Đại diện lãnh đạo 3 bên ký kết thỏa thuận hợp tác.

Đồng thời, các bên xem xét chuyển giao chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn, thị giác máy; mở rộng hợp tác ở những ngành có nhu cầu nhân lực cao như Công nghệ ô tô, Logistics và thúc đẩy Dự án đổi mới thực hành kỹ thuật EPIP (phương pháp đào tạo giáo dục nghề nghiệp tiên tiến, lấy các dự án kỹ thuật thực tế làm trung tâm để giảng dạy).

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình, ba bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác về mô hình đào tạo mới và Dự án EPIP. Đây là cơ sở để tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác trong đào tạo, tăng cường gắn kết giữa nhà trường, cơ sở đào tạo quốc tế và doanh nghiệp. Thông qua chương trình hợp tác, sinh viên Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ có thêm nhiều cơ hội học tập, giao lưu, trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tiếp cận cơ hội việc làm tại doanh nghiệp. Hoạt động này cũng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao trong bối cảnh phát triển công nghiệp và chuyển đổi công nghệ hiện nay.

Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ phấn đấu đến năm 2030 trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống, khẳng định uy tín, chất lượng hàng đầu khu vực.