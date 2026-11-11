Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và chào đón tân sinh viên

Dự chương trình có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh; Thành đoàn Bắc Ninh; các doanh nghiệp, đối tác cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ đón nhận Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 21001:2018.

Tại buổi lễ, các đại biểu, thầy cô giáo và sinh viên cùng ôn lại truyền thống, những dấu ấn trong hành trình xây dựng và phát triển của nhà trường. Trải qua 7 năm hoạt động, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ kiên định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, lấy người học làm trung tâm, chú trọng kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động.

Ghi nhận những nỗ lực trong công tác giáo dục, đào tạo, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ vinh dự đón nhận chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 21001:2018, do tổ chức Bureau Veritas (một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về lĩnh vực kiểm nghiệm, giám định và chứng nhận) trao. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm chuẩn hóa quy trình quản lý, không ngừng cải tiến chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo của nhà trường.

Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn và quyết định thay đổi cấp độ tổ chức Đoàn trực thuộc Thành đoàn.

Cũng tại chương trình, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 và quyết định thay đổi cấp độ tổ chức Đoàn trực thuộc Thành đoàn Bắc Ninh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đồng hành với nhà trường cũng trao các suất học bổng hỗ trợ sinh viên, tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Điểm nhấn của chương trình là Nhạc hội THE KING 26 - Chào đón tân sinh viên K7 với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như: Thi lồng tiếng “LICER - Hội nhập quốc tế”, bốc thăm may mắn dành cho tân sinh viên và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mang đến không khí trẻ trung, sôi động, tạo không gian giao lưu đầy cảm xúc.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Thông qua chương trình, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ không chỉ lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo, tri ân những đóng góp của đội ngũ nhà giáo mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục năng động, hiện đại; khuyến khích sinh viên phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần hội nhập. Qua đó, tiếp thêm động lực để các em tự tin học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.