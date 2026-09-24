Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng Cờ ghi nhận 50 năm xây dựng và phát triển cho Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

Thành lập năm 1976 với tên gọi Trường Trung học Lương thực - Thực phẩm, hơn 100 học sinh khóa đầu được đào tạo các ngành nghề phục vụ lĩnh vực thu mua, phân phối, bảo quản và chế biến lương thực - thực phẩm. Trải qua chặng đường 50 năm, nhà trường từng bước đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao với 98% đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.Đến nay, nhà trường đào tạo hơn 42 ngành nghề ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. Sau nửa thế kỷ, nhà trường đã mở rộng quy mô, cơ sở vật chất, phòng học, thực hành, thí nghiệm được đầu tư theo hướng hiện đại. Năm 2020, Phân hiệu Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tại TP Hồ Chí Minh được thành lập. Nhà trường hiện đẩy mạnh đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.

Trong chặng đường xây dựng, phát triển của mình, nhà trường được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành trao tặng những phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba.Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân nhà trường; UBND thành phố tặng Cờ ghi nhận 50 năm xây dựng và phát triển cho nhà trường.