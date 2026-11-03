Trường cao đẳng Lilama 2 gia nhập Mạng lưới Các trường đào tạo nghề xuất sắc châu Âu

Theo đó, thông tin chi tiết cùng các mô hình đào tạo tiêu biểu của nhà trường đã chính thức được công bố trên Bản đồ các cơ sở đào tạo nghề xuất sắc (ENE Atlas) của mạng lưới này từ ngày 30-10-2026.

Thông tin về Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 trên Bản đồ các cơ sở đào tạo nghề xuất sắc (ENE Atlas) tại website của ETF. Ảnh chụp màn hình

Mạng lưới ENE do Quỹ Đào tạo Châu Âu (European Training Foundation - ETF) khởi xướng từ năm 2020. Mạng lưới này kết nối hơn 330 trung tâm và tổ chức đào tạo nghề từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. Mục tiêu của mạng lưới là thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tốt nhất và học hỏi giữa các trung tâm đào tạo nghề để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Việc gia nhập Mạng lưới ENE đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp của Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2. Sự kiện này cũng mở ra cơ hội lớn cho giảng viên và sinh viên nhà trường trong việc tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến của Châu Âu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 được Quỹ đào tạo Châu Âu ghi nhận bài học thành công về mô hình đào tạo kép và mô hình đào tạo phối hợp với doanh nghiệp. Ảnh: ĐVCC

Trở thành thành viên của ENE, Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 được Quỹ đào tạo Châu Âu ghi nhận bài học thành công về mô hình đào tạo kép và mô hình đào tạo phối hợp với doanh nghiệp. Thông qua mạng lưới đối tác chiến lược gồm các tập đoàn đa quốc gia như Bosch, Mercedes-Benz, Schaeffler, Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 đã gắn kết chặt chẽ giữa học thuật tại trường và thực hành tại nhà máy. Mô hình này góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho thị trường lao động tại Đồng Nai và khu vực; đồng thời tạo tiền đề cho sinh viên tốt nghiệp tự tin làm việc tại các thị trường quốc tế khắt khe như: Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 Nguyễn Khánh Cường cho biết: Trong giai đoạn tới, với tư cách là thành viên chính thức của Mạng lưới ENE, nhà trường cam kết thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực trọng tâm: kỹ năng xanh, năng lực số và đổi mới sáng tạo, mở rộng hệ sinh thái đối tác.

Năng lực số và đổi mới sáng tạo là một trong những lĩnh vực mà Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 sẽ tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới. Ảnh: ĐVCC

Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được thành lập từ năm 1986. Hiện quy mô đào tạo hằng năm của trường khoảng 3,8 ngàn học sinh, sinh viên thuộc 22 ngành nghề kỹ thuật mũi nhọn như: cơ khí công nghệ cao, cắt gọt kim loại CNC, công nghệ hàn, tự động hóa công nghiệp, cơ điện tử, công nghệ ô tô, lắp đặt đường ống công nghệ, cơ khí xây dựng, viễn thông và logistics...

Nhà trường duy trì tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt trên 93%. Thành công này đến từ việc áp dụng nhất quán các chương trình đào tạo chuẩn hóa theo tiêu chuẩn Đức và Pháp, với sự hỗ trợ toàn diện từ Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).