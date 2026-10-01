Trường Cao đẳng Lào Cai vinh danh đoàn tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026

Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức đón đoàn thí sinh, chuyên gia của nhà trường trở về sau khi tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48.

Đây là lần đầu tiên Trường Cao đẳng Lào Cai có thí sinh tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới.

Thí sinh Đặng Văn Vị, lớp Cao đẳng Điện chất lượng cao K24, là một trong 12 thí sinh đại diện Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026, tranh tài ở nghề lắp đặt điện.

Sau 4 ngày thi, với tổng thời gian 22 giờ thực hiện bài thi, Đặng Văn Vị đạt 673/800 điểm, hoàn thành toàn bộ các nội dung theo yêu cầu.

Thí sinh Đặng Văn Vị thi tài ở nội dung nghề lắp đặt điện.

Kết quả là dấu mốc đáng ghi nhận sau gần 9 tháng em cùng chuyên gia tập trung ôn luyện, nâng cao kỹ năng nghề, thể lực và tâm lý thi đấu.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Đặng Văn Vị cho biết, tham dự kỳ thi giúp em có thêm trải nghiệm thực tế về yêu cầu kỹ năng nghề, tác phong làm việc và khả năng kiểm soát áp lực trong môi trường thi đấu quốc tế.

Em Đặng Văn Vị.

Trong quá trình chuẩn bị, Đặng Văn Vị dành nhiều thời gian luyện kỹ năng, học lập trình, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, tập thể lực và thực hiện các bài thi thử. Các yêu cầu về tốc độ, độ chính xác, tổ chức công việc và kiểm soát thời gian được chuyên gia hướng dẫn sát với yêu cầu của kỳ thi.

Đồng hành cùng Đặng Văn Vị trong quá trình luyện tập là Nguyễn Khang Huy, cùng thực hành và hỗ trợ bạn giải quyết các bài tập khó. Mặc dù không trực tiếp dự thi, Huy tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị, cùng Vị nâng cao kỹ năng và hoàn thiện các nội dung chuyên môn.

Các thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi.

Đặc biệt, giảng viên Nguyễn Trung Thao vừa trực tiếp huấn luyện thí sinh, vừa tham gia với vai trò chuyên gia chính thức của Ban tổ chức WorldSkills 2026. Giảng viên Nguyễn Trung Thao chủ động nghiên cứu tiêu chuẩn nghề, cập nhật yêu cầu kỹ thuật và nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của kỳ thi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Quang Đạt - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai biểu dương tinh thần nỗ lực của em Đặng Văn Vị, Nguyễn Khang Huy và giảng viên Nguyễn Trung Thao; đồng thời ghi nhận sự phối hợp của các phòng, khoa, đơn vị, doanh nghiệp và gia đình trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi.

Trường Cao đẳng Lào Cai khen thưởng các thành viên đoàn tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48.

Lãnh đạo nhà trường, đại diện các khoa, phòng chụp ảnh lưu niệm với các thành viên đoàn tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48.

Tại buổi lễ, Trường Cao đẳng Lào Cai đã khen thưởng, biểu dương các thành viên đoàn tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48. Thông qua hoạt động này, nhà trường mong muốn lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện kỹ năng nghề trong học sinh, sinh viên; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Trường Cao đẳng Lào Cai trong đào tạo nghề và hội nhập quốc tế.