Trường Cao đẳng Lạng Sơn trao học bổng cho sinh viên khó khăn và tân sinh viên có thành tích tiêu biểu

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 12 suất học bổng mô hình Dân vận khéo “Đồng hành cùng HSSV trong giáo dục đạo đức, lý tưởng sống và khát vọng nghề nghiệp” cho 12 HSSV. Trong đó, 9 em có hoàn cảnh khó khăn và 3 em có thành tích tiêu biểu được ghi nhận, biểu dương. Tổng giá trị học bổng là 15 triệu đồng.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Lạng Sơn trao học bổng mô hình Dân vận khéo cho tân HSSV

Cùng đó, Ban tổ chức đã trao 10 suất học bổng cho 10 tân sinh viên có kết quả tuyển sinh cao nhất tại các ngành học của nhà trường, tổng trị giá 5 triệu đồng. Đồng thời, tặng hoa chào mừng cho đại diện tân HSSV các khoa của nhà trường.

Những món quà này là sự ghi nhận và động viên, quan tâm của nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội đối với tân HSSV, nhằm tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, rèn luyện và tự tin bước vào năm học mới.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Lạng Sơn trao học bổng cho các thủ khoa các ngành học năm học 2026 - 2027

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Lạng Sơn tặng hoa chào mừng cho đại diện tân HSSV

Cùng với chương trình trao học bổng, Ban tổ chức tổ chức chương trình “Chào tân HSSV năm học 2026 - 2027”. Năm học này, Trường Cao đẳng Lạng Sơn đón hơn 1.000 HSSV nhập học. Chương trình là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm tạo cơ hội để HSSV các khóa giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện, khơi dậy niềm tự hào, gắn bó với mái trường.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tân HSSV

Trong chương trình, các đại biểu, HSSV được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về bản sắc văn hoá dân tộc, tinh thần tuổi trẻ… do sinh viên của nhà trường thể hiện.