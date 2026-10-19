Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức hưởng ứng giải chạy UpRace 2026
Cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh đồng loạt hưởng ứng giải chạy UpRace 2026, tạo thói quen rèn luyện thể chất, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.
Sáng 19/10, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức tổ chức hưởng ứng Lễ phát động, triển khai chạy tập trung Giải chạy vì cộng đồng - UpRace 2026.
Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên", góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện thể chất. Đồng thời, kết nối cộng đồng, huy động nguồn lực hỗ trợ những người yếu thế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy tinh thần sẻ chia trong xã hội.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/truong-cao-dang-ky-thuat-viet-duc-huong-ung-giai-chay-uprace-2026-post318972.html