Đại biểu tham dự lễ khai giảng - Ảnh: H.T

Năm học 2026-2027, tổng quy mô tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng của nhà trường đạt 15.658 học sinh, sinh viên. Hiện nay, nhà trường đang tổ chức đào tạo 15 ngành, nghề trình độ cao đẳng và 30 ngành, nghề trình độ trung cấp. Trong đó, có 1 ngành được công nhận là ngành trọng điểm ASEAN và 7 ngành, nghề được công nhận là ngành trọng điểm quốc gia.

Cùng với mở rộng quy mô, nhà trường chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại. Các chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, từng bước tích hợp công nghệ xanh, công nghệ số, tự động hóa, hướng đến trang bị cho người học không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và môi trường làm việc.

Đại diện lãnh đạo Trường cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Trị đánh trống khai giảng năm học 2026-2027 - Ảnh: H.T

Trong năm học 2025-2026, hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tiếp tục được nhà trường quan tâm đẩy mạnh. Toàn trường có 22 đề tài nghiên cứu khoa học, dự án và ý tưởng khởi nghiệp được triển khai, trong đó có 2 đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh, 14 đề tài cấp cơ sở và 6 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động, nhà trường tiếp tục mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước. Đến nay, mạng lưới hợp tác đã có trên 90 doanh nghiệp, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên được tiếp cận môi trường sản xuất, thực hành, thực tập và có thêm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Nhờ đó, tỉ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp tìm được hoặc tự tạo việc làm đạt 90%.

Tập thể và cá nhân Trường cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Trị nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: H.T

Một dấu mốc quan trọng đối với quá trình phát triển của nhà trường là ngày 12/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 387/2026/NĐ-CP, chính thức lựa chọn Trường cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Trị là một trong 48 trường cao đẳng trên toàn quốc được đưa vào danh mục đầu tư phát triển hiện đại hóa, nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến xây dựng năng lực cạnh tranh trong khu vực ASEAN.

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được trong năm học 2025-2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho tập thể Trường cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Trị vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2025; trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 3 tập thể; tặng bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân; 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho Công đoàn nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2025.

Trao thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026 - Ảnh: H.T

Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026; trao danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh cho 1 học sinh.

Đoàn UBND tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Chiến dịch Mùa hè xanh” năm 2025; đồng thời khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả cao trong học tập - Ảnh: H.T

Dịp này, nhà trường cũng trao thưởng cho các học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026 và trao hỗ trợ cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện, tạo động lực để các em tiếp tục phấn đấu, đạt nhiều kết quả tốt trong năm học mới.