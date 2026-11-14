Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp kỷ niệm 60 năm thành lập, đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 14/11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập (7/4/1966 - 7/4/2026) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phan Văn Bản, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương; Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các thế hệ cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động cùng đông đảo học sinh, sinh viên nhà trường.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thành lập ngày 7/4/1966 với tên gọi ban đầu là Trường Công nhân Kỹ thuật II. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường trở thành một trong 10 trường cao đẳng chất lượng cao trên toàn quốc và là một trong 12 trường cao đẳng trong cả nước được Chính phủ lựa chọn thực hiện chức năng trung tâm vùng về đào tạo và thực hành chất lượng cao.

Các đại biểu về dự lễ kỷ niệm.

Những năm gần đây, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tập trung đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng phát triển năng lực thực hành, kỹ năng nghề và khả năng thích ứng của người học. Hiện nhà trường đang tuyển sinh, đào tạo ở 58 ngành, nghề bậc cao đẳng và trung cấp thuộc các khối ngành: Kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ và thẩm mỹ; quy mô đào tạo hơn 8 nghìn học sinh, sinh viên.

Đáng chú ý, nhà trường có 3 ngành/nghề trọng điểm quốc tế; 1 nghề trọng điểm khu vực; 3 nghề trọng điểm quốc gia; có 5 ngành đào tạo cao đẳng được công nhận đạt kiểm định đánh giá ngoài chương trình đào tạo.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, tháng 8/2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp được Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) giao đào tạo 4 ngành mới gồm: Công nghệ bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo, Logistics và Kỹ thuật chế biến món ăn.

Thực hiện mô hình hợp tác “Nhà trường - Doanh nghiệp” và mô hình “Nhà trường - Nhà trường - Doanh nghiệp”, đến nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp có quan hệ hợp tác với gần 100 tập đoàn, doanh nghiệp, các học viện, đại học. Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ sinh viên cao đẳng tốt nghiệp có việc làm đạt 98%, học sinh trung cấp đạt 96%.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của các thế hệ cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển.

Đồng chí Phan Văn Bản phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí nhấn mạnh, ngành Công Thương đang tái cơ cấu mạnh mẽ với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp bán dẫn, tự động hóa, chuyển đổi năng lượng và sản xuất thông minh nên đặt ra yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng và khả năng làm chủ công nghệ. Trong bối cảnh đó, nhà trường cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tập trung phát triển các ngành, nghề đào tạo gắn với chiến lược phát triển công nghiệp của đất nước.

Chủ động nghiên cứu, dự báo nhu cầu nhân lực của các ngành công nghiệp; thường xuyên rà soát, cập nhật danh mục ngành, nghề đào tạo. Ưu tiên phát triển các ngành, nghề kỹ thuật có nhu cầu cao, phục vụ công nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực công nghệ mới. Việc mở ngành, nghề mới cần gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, với năng lực đào tạo và khả năng đầu tư của nhà trường; đảm bảo hiệu quả, bền vững, không chạy theo phong trào.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phan Văn Bản trao Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025 - 2026 cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức đào tạo, tăng cường gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp; chuyển mạnh tư duy, phương thức từ đào tạo theo khả năng sẵn có của nhà trường sang đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp, phát triển mô hình đào tạo tại doanh nghiệp, tăng thời lượng thực hành, thực tập và trải nghiệm sản xuất.

Đồng chí Mai Sơn cùng các đại biểu tặng hoa của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo. Có kế hoạch dài hạn về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo; chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, năng lực sư phạm và khả năng tiếp cận công nghệ mới.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phan Văn Bản trao Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025 - 2026 của Chính phủ cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh tặng hoa, quà (tivi thông minh 75 inch) cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp; 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.