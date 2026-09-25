Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp hợp tác đào tạo nghề quốc tế

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp (phường Bắc Giang) và Đại học Khoa học kỹ thuật Tô Châu (Trung Quốc) vừa tổ chức liên kết hợp tác đào tạo, theo mô hình: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước - Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài - Doanh nghiệp (Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Khoa học kỹ thuật Tô Châu - Tập đoàn Luxshare ICT) dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật và tiếng Trung Quốc của Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp và Đại học Khoa học kỹ thuật Tô Châu ký kết hợp tác đào tạo.

Sinh viên tham gia chương trình này sẽ được Tập đoàn Luxshare ICT và Đại học Khoa học kỹ thuật Tô Châu tài trợ học bổng toàn phần (hỗ trợ 100% học phí, chi phí sinh hoạt, lưu trú, đi về với trị giá khoảng 180 triệu đồng). Theo nội dung hợp tác, mỗi năm sẽ có 300 suất học bổng toàn phần dành cho sinh viên của trường. Dự kiến năm học 2026 - 2027, sẽ có 3 đợt sinh viên nhà trường sang học tập tại Đại học Khoa học kỹ thuật Tô Châu theo chương trình này.

Trong tháng 9, đã có 44 sinh viên hai ngành: Kỹ thuật và tiếng Trung Quốc sang học tập đợt 1 tại Đại học Khoa học kỹ thuật Tô Châu. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên học tập theo chương trình liên kết này sẽ được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty Luxshare ICT, ở Khu công nghiệp Vân Trung (thành phố Bắc Ninh).