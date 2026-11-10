Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp giành giải Nhì cuộc thi ứng dụng AI

Hai sinh viên Đặng Ngọc Ánh, Đinh Ngọc Bảo cùng thầy, cô giáo bên lề cuộc thi.

Đội thi của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp (phường Bắc Giang) gồm 2 sinh viên là Đặng Ngọc Ánh, lớp 59CĐ-TĐ.CLC và Đinh Ngọc Bảo, lớp 59CĐ-ĐCN.CLC đã xuất sắc giành giải Nhì.

Tại vòng chung kết, các đội trình diễn sản phẩm, giới thiệu tính năng, khả năng ứng dụng thực tiễn của các sản phẩm ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống.

Ban Tổ chức yêu cầu các đội bắt đầu từ những vấn đề thực tiễn, phát triển sản phẩm qua nhiều vòng từ ý tưởng, bản mẫu đến thử nghiệm, đồng thời, trực tiếp trình bày và phản biện trước hội đồng chuyên môn. Điểm chung của các dự án không nằm ở độ phức tạp của công nghệ mà ở tính khả thi và khả năng ứng dụng trong điều kiện thực tế.